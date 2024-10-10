مطعم"ثيبتارا": نكهات تايلاند وإطلالة ساحرة على برج خليفة

يعد مطعم "ثيبتارا" في فندق "بالاس داون تاون" في دبي وجهة لا بد من زيارتها لمحبي المطبخ التايلاندي. يتميز المطعم بإطلالاته الخلابة على برج خليفة والنافورة الراقصة، بالإضافة إلى خدمته الممتازة التي تضفي لمسة من الرقي على تجربة الطعام.

يقدم "ثيبتارا" مجموعة من الأطباق الشهية التي تُعد بعناية، مما يجعل كل وجبة تجربة فريدة من نوعها في قلب المدينة. سواء كنت من السكان المحليين أو السياح، فإن هذا المكان يعدك بقضاء أمسية مميزة مليئة بالنكهات التايلاندية الرائعة التي تأخذك في رحلة عبر الثقافات.