"سوشيال بي": شاي بعد الظهر بين الفخامة والدفء

كانت المعجنات لذيذة ورقيقة، ومع ذلك مليئة بالنكهات. ما هي المفضلة لدي؟ الكرواسون الصغير مع سلطة الروبيان وكريات اليوزو (يبدو كل ذلك فاخراً، أليس كذلك؟) والإكلير مع موس السلمون المدخن، الذي جعلني أنسى كل شيء في قضمة واحدة. كان لكل منهم طابع "أنا طبق راقٍ، لكنني ممتع أيضاً"، وقد كان هذا مزيجاً مثالياً.