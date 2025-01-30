"سوشيال بي": شاي بعد الظهر بين الفخامة والدفء
اكتشف سر هذا الشاي (العسل)، مع شاي بعد الظهر في سوشيال بي فهو عالم من النكهات الرائعة والمتعة الخالصة! وفور وضع سلة خلية النحل الصفراء الشهيرة على طاولتي، شعرت وكأنني في رحلة للبحث عن كنز، لكن بدلاً من الذهب، كانت المعجنات والمقبلات تناديني.
كانت المعجنات لذيذة ورقيقة، ومع ذلك مليئة بالنكهات. ما هي المفضلة لدي؟ الكرواسون الصغير مع سلطة الروبيان وكريات اليوزو (يبدو كل ذلك فاخراً، أليس كذلك؟) والإكلير مع موس السلمون المدخن، الذي جعلني أنسى كل شيء في قضمة واحدة. كان لكل منهم طابع "أنا طبق راقٍ، لكنني ممتع أيضاً"، وقد كان هذا مزيجاً مثالياً.
ثم جاء وقت الحلوى ويا إلهي، من أين أبدأ؟ كعكة الجزر التي أعدها الشيف برافِي؟ كانت رائعة. كعكة عسل حتّا؟ تكريم جميل للطبيعة. الفيرين بالفراولة؟ رسالة حب صغيرة في كوب. إكلير الفستق؟ يستحق جائزة الأوسكار لأفضل دراما حلوى – كان لذيذاً لدرجة لا تصدق. وأرفقت كل هذه الحلويات مع لاتيه ساخن محضر بعناية، كان دافئاً لدرجة أنني شعرت وكأنه عناق دافئ في كوب.
التقديم؟ كان له طابع خاص. حامل خلية النحل مع الأدراج؟ شيء مبالغ فيه ولكن بأفضل صورة ممكنة، وكأنه كان يقول بصوت عالٍ: "نحن نعرف أننا جميلون، ونحن نحتفل بذلك".
يُقدّم شاي بعد الظهر يومياً من الساعة 2 ظهراً حتى 5 مساءً، سواء كنت ترغب في تناول وجبة خفيفة بعد الغداء أو أن تستمتع بوقت هادئ في فترة ما بعد الظهر، فهذا هو الملاذ المثالي.
إنها تجربة تمنحك إحساساً بالفخامة، ولكنها تمنحك أجواءً دافئة ومريحة أيضاً. سواء كنت من هواة الشاي أو من عشاق اللاتيه، هذا المكان سيجعلك في غاية السعادة.