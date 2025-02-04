تجربة طعام إيطالية ساحرة في"بوردووك" على خور دبي
على ضفاف خور دبي الهادئ، يقع مطعم "بوردووك" (Boardwalk) الذي يعد من أبرز الجواهر ضمن مشهد المطاعم في دبي. يقع هذا المطعم الأيقوني في نادي خور دبي لليخوت، ويمزج ببراعة بين سحر الطراز القديم والأناقة العصرية. سواء كنت مقيماً في دبي منذ وقت طويل أو زائراً لأول مرة، فإن مطعم بوردووك سيقدم لك تجربة سحرية لا تُنسى.
الأجواء
من اللحظة التي تطأ فيها قدمك بوردووك، ستُرحب بك الأجواء التي تمتاز بالرقي والدفء، حيث التصميمات الداخلية الحديثة باللمسات الخشبية والديكور المستوحى من المارينا تنضح بالأناقة البسيطة. لكن المميز حقاً هو التراس الخارجي الذي يقع بجانب الماء، ويوفر إطلالات ساحرة على اليخوت والخور الخلاب. بوردووك هو المكان المثالي لتناول غداء يوم السبت أو غداء في الهواء الطلق، حيث تتميز الأجواء بالانتعاش والحيوية، وفي ذات الوقت تضفي لمسة من الفخامة غير المتكلفة.
تجربة تناول الطعام
أطلق بوردووك مؤخراً وجبة "سكويزيتو" الجديدة، التي تعد بمثابة رسالة حب لنكهات والقوام المميز لساحل أمالفي. وقد تم اختيار الاسم المناسب (حيث تعني "سكويزيتو" بالإيطالية "ممتاز") وهذا ما يمثل هذه التجربة الطهوية الممتعة حقاً.
تخيل: بوفيه فاخر يضم أطباقاً إيطالية تقليدية محضرة بعناية من قبل رئيس الطهاة الجديد في بوردووك، كريستيانو بيلينتوني. تذوق المكرونة الطازجة المصنوعة من جبنة البارميزان، واللحوم المشوية المدخنة التي تُقدَّم مباشرة من الشواية، والبيتزا الشهية الطازجة من الفرن. كل طبق مصنوع بعناية ويظهر النكهات الإيطالية الأصلية.
ولإكمال التجربة، يمكن للزوار الاستمتاع بالمشروبات المحضرة ببراعة، مما يضيف لمسة إيطالية أصيلة إلى كل طاولة. في ذات الوقت، تكتمل الأجواء بالموسيقى الحية مع عازف الساكسفون والمغني المفعم بالحيوية، مما ينقلك إلى شواطئ أمالفي مع كل نغمة.
يتم تقديم وجبة "سكويزيتو" كل يوم سبت من الساعة 1 ظهراً حتى الساعة 4 مساءً، مما يجعلها الوجبة المثالية في عطلة نهاية الأسبوع.
سحر بوردووك
على الرغم من التحديثات العصرية، يظل بوردووك يحتفظ بسحره الأصلي الذي أذهل الزوار لعقود من الزمن. بالنسبة لأولئك الذين يتذكرون زيارتهم قبل 20 عاماً، فإن المكان لا يزال جذاباً كما كان حينها ويدمج بسلاسة بين الحنين إلى الماضي والأناقة الحديثة.
ويضيف الموظفون الودودون لمسة مميزة للتجربة، بابتساماتهم الدافئة وخدمتهم المثالية. كل تفاعل يحمل طابعاً شخصياً، مما يضمن أن يغادر الضيوف وهم يشعرون بالشبع مع ذكريات طيبة.
وجهة لا بد من زيارتها
إذا كنت تبحث عن تجربة طعام فريدة في دبي، فإن بوردووك هو الوجهة المثالية. موقعه المطل على الخور، الأطباق اللذيذة، والأجواء المريحة تجعل منه خياراً مميزاً لكل من المقيمين والسياح.
التفاصيل:
ما هو: وجبة "سكويزيتو"
متى: كل يوم سبت
الوقت: 1 ظهراً - 4 عصراً
الموقع: بوردووك، منتجع خور دبي
السعر: من 250 درهماً (للمشروبات الغازية)
للحجز: اتصل على +971 4 205 4647، أو راسلنا على البريد الإلكتروني boardwalk@hyatt.com، أو قم بزيارة بوردووك.
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