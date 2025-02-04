تجربة طعام إيطالية ساحرة في"بوردووك" على خور دبي

الأجواء

من اللحظة التي تطأ فيها قدمك بوردووك، ستُرحب بك الأجواء التي تمتاز بالرقي والدفء، حيث التصميمات الداخلية الحديثة باللمسات الخشبية والديكور المستوحى من المارينا تنضح بالأناقة البسيطة. لكن المميز حقاً هو التراس الخارجي الذي يقع بجانب الماء، ويوفر إطلالات ساحرة على اليخوت والخور الخلاب. بوردووك هو المكان المثالي لتناول غداء يوم السبت أو غداء في الهواء الطلق، حيث تتميز الأجواء بالانتعاش والحيوية، وفي ذات الوقت تضفي لمسة من الفخامة غير المتكلفة.