أمسية شواء رائعة ونكهات لذيذة في مطعم"أدريس سكاي فيو"

وكانت المقبلات بداية رائعة. التورتيلا المصنوعة من الذرة الحارة، مع الأفوكادو ومايونيز الطماطم شبه الجاف والليمون، كانت طازجة ولذيذة. أما هريس الجزر مع زيت البقدونس والزبادي اليوناني، فقد كان كريمياً ولذيذاً. بالإضافة إلى ذلك، كانت سلطة الهندباء المقرمشة المليئة بالجبن الأزرق والمكسرات المحمصة، مع صلصة الخل بالليمون، منعشة للغاية لدرجة أنها رفعت المستوى لبقية الليلة.