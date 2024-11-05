أمسية شواء رائعة ونكهات لذيذة في مطعم"أدريس سكاي فيو"
إذا كنت تبحث عن ليلة شواء مع كل الأجواء المناسبة، فإن "أدريس سكاي فيو" Address Sky View يوفر لك ما تحتاج إليه. مع إطلالات على برج خليفة، لن تكون هذه مجرد حفلة شواء، بل تجربة لا تُنسى.
وكانت المقبلات بداية رائعة. التورتيلا المصنوعة من الذرة الحارة، مع الأفوكادو ومايونيز الطماطم شبه الجاف والليمون، كانت طازجة ولذيذة. أما هريس الجزر مع زيت البقدونس والزبادي اليوناني، فقد كان كريمياً ولذيذاً. بالإضافة إلى ذلك، كانت سلطة الهندباء المقرمشة المليئة بالجبن الأزرق والمكسرات المحمصة، مع صلصة الخل بالليمون، منعشة للغاية لدرجة أنها رفعت المستوى لبقية الليلة.
بالانتقال إلى الحدث الرئيسي، فاز سيخ اللحم المشوي العملاق فوزاً مطلقاً. فقد كان حافلاً بكباب لحم البقر المشوي على الفحم وكفتة لحم الضأن والدجاج المتبل، وكلها كانت طرية للغاية ومليئة بالنكهة. أضافت الأطباق الجانبية - ذرة الشواء الحارة، وفلفل بيمينتو ديل بادرون، والبطاطس المقلية المقرمشة - لمسة إضافية رائعة. بالإضافة إلى ذلك، جعلت صلصة الشواء، وصلصة البيري ، والتشيميتشوري كل قضمة ألذ وأشهى.
ولا ننسى الحلوى. كانت كعكة الشوكولاتة غنية ولذيذة، كما كانت كعكة الجبن بالمانجو كريمية ولذيذة، مع نكهة استوائية تأسر الحواس، وكانت التوت والفواكه الموسمية بمثابة نهاية خفيفة ومنعشة للوجبة.
مع برج خليفة المتلألئ في الخلفية، تُعتبر هذه الليلة المخصصة للشواء واحدة من أروع الليالي على الإطلاق. إنها تجسد مزيجاً مثالياً من الطعام اللذيذ، المناظر الخلابة، والأجواء الممتعة.