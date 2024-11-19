برنامج القبول المُبكر في جامعة شيكاغو يعزز فرص الطلاب الطموحين

تبدأ عملية التقديم لبرامج جامعة شيكاغو الصيفية عادة في فصل الخريف، مع تحديد مواعيد نهائية للأولوية في أواخر الشتاء، والمواعيد النهائية في أوائل الربيع. وتشجع هذه البرامج التنافسية الطلاب على التقديم مُبكراً لزيادة فرص قبولهم، خاصة أولئك الذين يسعون للتأهل لبرنامج "القبول المُبكر لطلاب الصيف". وفي هذا الصدد، يُشدد "دافوس" على أهمية الاستعداد والتقديم مُبكراً لهذه البرامج التنافسية، مشيراً إلى أن الفوائد المُترتبة على المشاركة فيها لم تكن يوماً بهذا القدر من الأهمية.