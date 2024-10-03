براون تتفوق على بيركلي: "آريان"يتخذ قراراً غير تقليدي

وأخيراً، نظر في إمكانات التواصل بين الجامعتين، فرغم أن "بيركلي" تقع بالقرب من قلب وادي السيليكون، إلا أنها تفتقر إلى تنوع الطلاب من خلفيات متعددة. فبحكم كونها جامعة عامة (وهو ما يعني في السياق الأمريكي أنها تعتمد على التمويل الحكومي، فضلاً عن الرسوم الدراسية)، فإن غالبية طلاب الجامعة هم من سكان كاليفورنيا. في الواقع، من بين 14,565 طالباً تم قبولهم كطلاب سنة أولى في جامعة كاليفورنيا في "بيركلي" عام 2023، كان 10,994 منهم من كاليفورنيا.