التكنولوجيا والتوقعات المجتمعية تأثيرات سلبية على الصحة النفسية للأطفال

لقد قيل الكثير عن كيف أن الإفراط في استخدام الشاشات والتعرض غير المدروس لوسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يضر بالصحة العاطفية والعقلية للشباب، وخاصة الأطفال الصغار. ما لا يدركه البعض هو أن الضغوط التي يواجهها هؤلاء الأطفال اليوم لا تقتصر على المحتوى عبر الإنترنت: يقول خبراء مقيمون في الإمارات العربية المتحدة إن المزيد من الشباب يتعرضون لتوقعات "شبيهة بالبالغين"، مما يجبرهم على النضوج بسرعة كبيرة.