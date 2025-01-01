الإمارات: الأمهات يفضلن تجارب الأسرة على النصائح الرقمية

"لم تكن خدعة جديدة أو أي شيء لم أشاهده من قبل، ولكن كان هناك شيء مريح للغاية في وجودها الهادئ والثابت. لقد ذكرني ذلك أنه في بعض الأحيان، لا يتعلق الأمر باتباع اتجاه أو طريقة جديدة بل يتعلق بالثقة في غرائزك ومعرفة ما يحتاجه طفلك في تلك اللحظة."