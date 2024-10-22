68% من موظفي الإمارات يسعون للتغيير بسبب نقص المزايا
تتزايد المطالبات لتقديم مزايا شخصية للموظفين للاحتفاظ بالمواهب، حيث يكشف تقرير جديد أن 6 من كل 10 عمال يشعرون بأن صاحب العمل لا يلبي احتياجاتهم. هذا وفقاً لتقرير مستقبل العمل 2024، بتكليف من شركة زيورخ إنترناشيونال لايف.
صرّح "زبير صديقي"، رئيس إدارة التسويق في زيورخ الشرق الأوسط، خلال إعلانه عن النتائج في إحدى الفعاليات: "لم يعد النهج الموحد في تقديم المزايا مجدياً. بات الموظفون يطالبون بمزايا مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم الفردية. لقد اكتشفنا أن 9 من كل 10 موظفين يعتبرون المزايا عنصراً أساسياً في سعادتهم، فيما يرغب 63% منهم في تخصيص تلك المزايا. الأمر أشبه بأن تقدّم لي الشركة مزايا تعليمية لأطفالي، بينما لا أملك سوى كلاب؛ لذا، على الشركات أن تصغي بجدية لاحتياجات موظفيها."
وأظهر التقرير، الذي شمل 2000 موظف و2000 صاحب عمل عبر الصناعات في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والبحرين، أن 68% من المستجيبين يسعون بنشاط إلى تغيير وظائفهم - وهي علامة على أنهم غير راضين عما يقدمه أصحاب العمل حالياً. ووفقاً للتقرير، فإن المرونة في ترتيبات العمل اليومية، فضلاً عن حزم التعويضات، مهمة بنفس القدر للموظفين.
الفوائد المرجوة
ومن بين المزايا الأكثر طلباً للموظفين في دولة الإمارات العربية المتحدة مخصصات تعليم الأطفال، وخطط الادخار في مكان العمل، والتأمين على الحياة والأمراض العضال.
قالت "أشيكا تايلور"، رئيسة تطوير الأعمال لمزايا الموظفين في زيوريخ الشرق الأوسط: "هذه هي أفضل ثلاثة خيارات صوت الناس لصالحها لكنهم لا يحصلون عليها حالياً. وهذا يوضح الفجوة بين ما يريده الموظفون وما يقدمه أصحاب العمل".
"في حلقة حوارية لاحقة، أشار "بول كولي"، رئيس قسم الادخار في مكان العمل في شركة لوكتون، إلى أن بعض الشركات تبذل جهوداً كبيرة لضمان سعادة موظفيها. وقال: 'كان لدينا عميل وضعنا له خطة تقدم للنساء في مؤسسته خيار تجميد بويضاتهن. ثم عملنا مع شركة تأمين لتوفير خدمات مثل التلقيح الصناعي لهؤلاء النساء، وقد لاقت هذه الخطة استحساناً كبيراً من قِبَل القوى العاملة.'"
كما أعطى مثالاً لشركة أخرى وفرت لموظفيها إمكانية إجراء اختبار الحمض النووي للتحقق من مدى تعرضهم للإصابة بالسرطان وأمراض أخرى مماثلة.
وأضافت أشيكا: "إن تنويع العمل وتوقعات الموظفين يعني أن المزايا التقليدية للموظفين لم تعد مناسبة للغرض. ويطالب الموظفون اليوم بمزايا أكثر تخصيصاً ودراسةً تلبي احتياجاتهم الفردية. وتحتاج الشركات إلى المشاركة بشكل استباقي مع فرقها لخلق مزايا تضمن الرضا والولاء على المدى الطويل".
الصحة والتمكين
"وبعيداً عن تخصيص المزايا، برزت أيضاً الرفاهية وتمكين الموظفين كعوامل رئيسية يجب على أصحاب العمل مراعاتها. قالت أشيكا: 'قال ما يقرب من 70% من الموظفين إن برامج الرفاهية سيكون لها تأثير مباشر على الرضا داخل المنظمة. يمكن أن تساعد هذه البرامج حقاً في تعزيز الولاء، وجعل الموظفين أكثر صحة وسعادة وإنتاجية في مكان العمل.'"
"وأشار التقرير إلى أهمية تقديم الشركات للدعم الصحي البدني والعقلي لموظفيها. قال ديفونج ماهاجان، الشريك في شركة أون هيمان كابيتال سوليوشنز، الشرق الأوسط وأفريقيا: 'تولي المواهب اليوم أهمية كبيرة لبرامج العافية الشاملة والتركيز على الصحة العقلية.'"
ما زالت ندرة المواهب تشكل تحدياً في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، حيث أشار واحد من كل ثلاثة أصحاب عمل إلى أنها قضية رئيسية. ويشير التقرير إلى أنه للاحتفاظ بالمواهب، يجب على الشركات التأكد من أن الموظفين يشعرون بالتقدير.