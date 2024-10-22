68% من موظفي الإمارات يسعون للتغيير بسبب نقص المزايا

تتزايد المطالبات لتقديم مزايا شخصية للموظفين للاحتفاظ بالمواهب، حيث يكشف تقرير جديد أن 6 من كل 10 عمال يشعرون بأن صاحب العمل لا يلبي احتياجاتهم. هذا وفقاً لتقرير مستقبل العمل 2024، بتكليف من شركة زيورخ إنترناشيونال لايف.

صرّح "زبير صديقي"، رئيس إدارة التسويق في زيورخ الشرق الأوسط، خلال إعلانه عن النتائج في إحدى الفعاليات: "لم يعد النهج الموحد في تقديم المزايا مجدياً. بات الموظفون يطالبون بمزايا مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم الفردية. لقد اكتشفنا أن 9 من كل 10 موظفين يعتبرون المزايا عنصراً أساسياً في سعادتهم، فيما يرغب 63% منهم في تخصيص تلك المزايا. الأمر أشبه بأن تقدّم لي الشركة مزايا تعليمية لأطفالي، بينما لا أملك سوى كلاب؛ لذا، على الشركات أن تصغي بجدية لاحتياجات موظفيها."

وأظهر التقرير، الذي شمل 2000 موظف و2000 صاحب عمل عبر الصناعات في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والبحرين، أن 68% من المستجيبين يسعون بنشاط إلى تغيير وظائفهم - وهي علامة على أنهم غير راضين عما يقدمه أصحاب العمل حالياً. ووفقاً للتقرير، فإن المرونة في ترتيبات العمل اليومية، فضلاً عن حزم التعويضات، مهمة بنفس القدر للموظفين.