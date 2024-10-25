17% من النساء في الإمارات يعانين من اكتئاب ما بعد الولادة

وتوافقاً مع هذه الفكرة، أكد الأطباء أيضاً أن الأرقام الفعلية قد تكون أعلى بسبب عدم الإبلاغ والوصمة المحيطة بالصحة العقلية.

وأشارت دراسة صادرة عن جامعة ماستريخت بعنوان "اكتئاب ما بعد الولادة في الإمارات العربية المتحدة: الرؤى والتحديات وسبل الدعم" إلى أن اكتئاب ما بعد الولادة يتميز "بمشاعر مستمرة من الحزن، وانخفاض في الحالة المزاجية، وفقدان الاهتمام بالأنشطة، واضطرابات النوم، وتغيرات في الشهية."