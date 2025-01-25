هوس السرير..تأثيرات سلبية على مهام الحياة اليومية
هل سبق لك أن مررت بأيام كان من الصعب فيها العثور على الطاقة أو الدافع للنهوض من السرير؟ إذا استمر هذا الشعور أو كان مصحوباً بأعراض أخرى، فقد يشير ذلك إلى مشكلة صحية عقلية كامنة، مثل حالة أقل شهرة تسمى "هوس الاستيقاظ".
تشير كلمة "كلينومانيا" -المشتقة من الكلمتين اليونانيتين "كلينو" (سرير) و"مانيا" (إدمان)- إلى رغبة عارمة لا يمكن السيطرة عليها للبقاء في السرير، غالباً على حساب المسؤوليات اليومية والرفاهية الشخصية.
وأوضح الدكتور وليد العمر، أخصائي الطب النفسي في مستشفى ميدكير الشارقة، أن "هوس النوم لا يقتصر على الكسل أو الإفراط في النوم، بل إنه حالة إكراه يشعر فيها الأفراد بعدم قدرتهم على مغادرة أسرتهم حتى عندما يريدون ذلك، مما يؤثر بشكل كبير على قدرتهم على عيش حياة طبيعية".
أسباب الهوس السريري معقدة ومتنوعة، وغالبًا ما تكون متجذرة في عوامل نفسية مثل الإجهاد الشديد والاكتئاب والقلق. قال البروفيسور "هاينز رايخمان"، وهو طبيب أعصاب درس هذه الحالة على نطاق واسع، لصحيفة خليج تايمز: "يبلغ العديد من المرضى عن مشاعر الحزن واللامبالاة والعواطف السلبية".
يمكن أن تؤدي الصدمات العاطفية والحزن والإجهاد المزمن إلى تفاقم هذه الاتجاهات، في حين أن عادات نمط الحياة السيئة، مثل أنماط النوم غير المنتظمة، قد تكون بمثابة محفزات.
على الرغم من أن الهوس السريري يختلف عن الاكتئاب والكسل البسيط، إلا أنه غالبًا ما يتعايش مع اضطرابات الصحة العقلية الأخرى. يمكن لحالات مثل اضطراب ما بعد الصدمة والقلق والإرهاق المزمن أن تزيد من الحاجة القهرية للبقاء في السرير.
التأثير على الحياة اليومية
وتتجاوز عواقب الهوس المرضي الفرد، حيث تؤثر على العلاقات الشخصية والمسؤوليات المهنية والرفاهية العامة. ويقول الدكتور العمر: "يمكن أن يؤدي الهوس المرضي إلى تعطيل كل جانب من جوانب الحياة تقريبًا".
وأضاف الدكتور العمر: "غالبًا ما يهمل الأشخاص المصابون بهذه الحالة مهامهم اليومية، ويتغيبون عن العمل أو المدرسة، وينسحبون من التفاعلات الاجتماعية. وهذا يؤدي إلى العزلة والإحباط، وأحيانًا تفاقم مشاكل الصحة العقلية الأساسية".
بالنسبة للأحباء، قد يكون الهوس السريري تحديًا بنفس القدر. فقد يشعر أفراد الأسرة والأصدقاء بالعجز، في حين قد يشعر المتضررون بعدم الفهم، مما يزيد من توتر العلاقات وتعقيد الطريق إلى التعافي.
يتطلب تشخيص الهوس السريري إجراء تقييم شامل من قبل أخصائي الصحة العقلية. تساعد المقابلات والتقييمات السريرية في تحديد أنماط السلوك واستبعاد الأسباب المحتملة الأخرى، مثل المرض الجسدي أو الآثار الجانبية للأدوية.
وأوضح الدكتور العمر أن "تحديد الهوس المرضي يتطلب النظر إلى الطبيعة القهرية للسلوك وتأثيره على حياة الشخص. ومن المهم التمييز بينه وبين التعب البسيط أو الراحة المطولة بسبب ظروف أخرى".
العلاج والإدارة
غالبًا ما يتضمن علاج الهوس المرضي معالجة أسبابه الجذرية. يعد العلاج السلوكي المعرفي أحد أكثر الأساليب فعالية، حيث يساعد الأفراد على التعرف على الأفكار والسلوكيات التي تغذي دوافعهم وتحديها. قال الدكتور العمر: "يعمل العلاج السلوكي المعرفي على كسر دائرة التجنب وتعليم آليات مواجهة أكثر صحة".
في بعض الحالات، قد يتم وصف الأدوية لإدارة الحالات المصاحبة مثل الاكتئاب أو القلق. كما تلعب تغييرات نمط الحياة، مثل إنشاء روتين يومي، والانخراط في نشاط بدني منتظم، وممارسة اليقظة الذهنية، دورًا حاسمًا في التعافي.
ويؤكد رايخمان على أهمية التدخل المبكر، مشيرا إلى أن معالجة "الحالات الكامنة مثل القلق أو الفصام وتشجيع العلاج يمكن أن يحسن النتائج بشكل كبير".
رفع الوعي
وعلى الرغم من تأثيرها، لا تزال الهوس السريري غير مشخصة بشكل كافٍ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الوصمة المحيطة بالصحة العقلية والافتقار إلى الوعي بهذه الحالة. ويدعو خبراء مثل الدكتورة ألومار إلى زيادة التعليم والمحادثات المفتوحة للمساعدة في تطبيع مناقشات الصحة العقلية وتشجيع الأفراد على طلب المساعدة دون خوف من الحكم.
وأضاف الدكتور العمر قائلاً: "من خلال تسليط الضوء على الهوس السريري، يمكننا مساعدة الناس على فهم أنه حالة مشروعة وتزويدهم بالأدوات التي يحتاجونها للتغلب عليها".
وأشار الخبراء إلى أن رحلة التعافي بالنسبة لمن يعانون من الهوس السريري تبدأ بالاعتراف بالمشكلة وطلب المساعدة المهنية. ويعد تحديد أهداف صغيرة قابلة للتحقيق، والتواصل مع أحبائهم للحصول على الدعم، وتنمية القدرة على الصمود من خلال عادات نمط الحياة الصحية خطوات بالغة الأهمية.