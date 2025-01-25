هوس السرير..تأثيرات سلبية على مهام الحياة اليومية

وأوضح الدكتور وليد العمر، أخصائي الطب النفسي في مستشفى ميدكير الشارقة، أن "هوس النوم لا يقتصر على الكسل أو الإفراط في النوم، بل إنه حالة إكراه يشعر فيها الأفراد بعدم قدرتهم على مغادرة أسرتهم حتى عندما يريدون ذلك، مما يؤثر بشكل كبير على قدرتهم على عيش حياة طبيعية".