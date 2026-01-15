هندسة الروح: فن تحويل السلبية إلى شعلة حياة

عالم "الترندات" واغتراب الروابط

في هذا العالم الصاخب، لا يملك أحدٌ الوقت للإصغاء للآخر. أولئك الذين يرفضون مشاركة الأحزان يفضلون استعراض الأفراح فقط، غارقين في عالم "الموجات" و"الترندات"، هاربين من مواجهة الحقائق القاسية للواقع أو مواساتها. في جيلٍ تائه بين الحقيقة والخيال، فقدنا القدرة على تقاسم الأحزان، وفي عالمٍ أصبحت فيه صلات الدم وعلاقات الحب عابرة وهشة، تقع العقول المتذبذبة فريسة للمرض النفسي.

بين الهدوء والعبقرية

عندما يسكن العقل، تستيقظ الأفكار العظيمة. فالأفكار السامية هي التي تصنع الإنسان السامي، وهي اللبنة الأولى لمجتمع أرقى، فنحن في المحصلة "نتاج أفكارنا". إن الكثير من الكتابات العميقة ولدت في لحظات الهدوء النفسي، وحتى أولئك الذين يوصمون "بالمرضى النفسيين" غالباً ما يحملون في أعماقهم أفكاراً بالغة العمق؛ إنهم في الحقيقة "مبدعون" حلقوا في آفاق فكرية شاهقة تعجز المدارك العادية عن استيعابها.

قوة اللمسة الإنسانية

علينا أن نتعلم كيف نعيش في هذا العالم دون أن تجف فينا ينابيع الرحمة، والحب، والتسامح. إن كلمة ملهمة، أو نظرة حانية، أو لمسة دافئة قد نمنحها لشخصٍ ما، كفيلة بأن تمنحه يوماً أفضل، وزماناً أجمل، بل وحياةً بأكملها. لا يجوز أن نترك الجراح والدموع التي نتسبب بها للآخرين (سواء بقصد أو دون قصد) تتحول إلى ندوب غير قابلة للشفاء في داخلنا.

الروح التي لا تهزم

لا يمكن لعدوٍ أن يهزم عقلاً يرفض الاستسلام. وعندما يتحول أولئك الذين كان يُفترض بهم أن يكونوا "ظلاً وسلاماً" إلى "جمرٍ ونار"، فعلى كل عقل أن يستعد لتحويل ذلك الجمر إلى لهبٍ وطاقة إيجابية، وينطلق كصاروخٍ نحو أهدافه.

ليكن كل منا قادراً على تذليل العقبات، وقطع أشواك اليأس بسيوف العزيمة المرهفة، لكي يحلق عالياً في فضاءات السعادة الأبدية.

د. أحمد جواد