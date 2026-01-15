هندسة الروح: فن تحويل السلبية إلى شعلة حياة

دعونا نمضي في رحلة استكشافية داخل عقول الكثيرين ممن يرزحون تحت وطأة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة في عالمنا الحديث. إن هذا الضغط المتواصل يدفع الإنسان دفعاً نحو غياهب الاكتئاب، والقلق، والإجهاد النفسي، حيث يتكاتف الأرق مع عبء العمل الثقيل ليفتكا بصحة الإنسان النفسية والجسدية على حد سواء.
من المؤسف أن العقل البشري يمتلك ميلاً فطرياً لجذب الأفكار السلبية؛ ولهذا السبب نجد منصات التواصل الاجتماعي تهيمن على العقول من خلال تصدير المحتوى القاتم والمواضيع السلبية. وهنا تبرز مسؤولية كل فرد منا في تحويل هذه الأفكار المظلمة إلى طاقة إيجابية، وبناء مجتمع تسوده قيم الخير. إننا مدعوون جميعاً للاستيقاظ لنكون "وجوهاً جديدة" لغدٍ أفضل، وجوهاً قادرة على التمييز بين الغث والسمين، وبين الخير والشر في كل ما يحيط بنا، سواء كان موروثاً تقليدياً، أو حداثة معاصرة، أو قيماً وافدة من الغرب، أو عبقاً من الماضي السحيق.
إن الخطوة الأولى والجوهرية تكمن في تغيير تلك المفاهيم السلبية التي تجذرت في وعينا بمرور الزمن وتحويلها إلى تصورات إيجابية. فإذا نجحنا في هذه المعركة الفكرية، فقد حققنا النصر الأكبر، لأن قناعاتنا السلبية غالباً ما تكون مكبلة بالأساطير، والأمثال المحبطة، والخرافات البالية.
في هذا العالم الصاخب، لا يملك أحدٌ الوقت للإصغاء للآخر. أولئك الذين يرفضون مشاركة الأحزان يفضلون استعراض الأفراح فقط، غارقين في عالم "الموجات" و"الترندات"، هاربين من مواجهة الحقائق القاسية للواقع أو مواساتها. في جيلٍ تائه بين الحقيقة والخيال، فقدنا القدرة على تقاسم الأحزان، وفي عالمٍ أصبحت فيه صلات الدم وعلاقات الحب عابرة وهشة، تقع العقول المتذبذبة فريسة للمرض النفسي.
عندما يسكن العقل، تستيقظ الأفكار العظيمة. فالأفكار السامية هي التي تصنع الإنسان السامي، وهي اللبنة الأولى لمجتمع أرقى، فنحن في المحصلة "نتاج أفكارنا". إن الكثير من الكتابات العميقة ولدت في لحظات الهدوء النفسي، وحتى أولئك الذين يوصمون "بالمرضى النفسيين" غالباً ما يحملون في أعماقهم أفكاراً بالغة العمق؛ إنهم في الحقيقة "مبدعون" حلقوا في آفاق فكرية شاهقة تعجز المدارك العادية عن استيعابها.
علينا أن نتعلم كيف نعيش في هذا العالم دون أن تجف فينا ينابيع الرحمة، والحب، والتسامح. إن كلمة ملهمة، أو نظرة حانية، أو لمسة دافئة قد نمنحها لشخصٍ ما، كفيلة بأن تمنحه يوماً أفضل، وزماناً أجمل، بل وحياةً بأكملها. لا يجوز أن نترك الجراح والدموع التي نتسبب بها للآخرين (سواء بقصد أو دون قصد) تتحول إلى ندوب غير قابلة للشفاء في داخلنا.
لا يمكن لعدوٍ أن يهزم عقلاً يرفض الاستسلام. وعندما يتحول أولئك الذين كان يُفترض بهم أن يكونوا "ظلاً وسلاماً" إلى "جمرٍ ونار"، فعلى كل عقل أن يستعد لتحويل ذلك الجمر إلى لهبٍ وطاقة إيجابية، وينطلق كصاروخٍ نحو أهدافه.
ليكن كل منا قادراً على تذليل العقبات، وقطع أشواك اليأس بسيوف العزيمة المرهفة، لكي يحلق عالياً في فضاءات السعادة الأبدية.