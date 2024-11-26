"منتل 2024": الاحتفاء بالمبادرات الرائدة في الصحة العقلية

من أجمل لحظات كلمات الشكر التي لا تُنسى كانت لحظة استلام الكاتبة الراحلة "دوريس ليسنج" لجائزة نوبل للآداب في عام 2007. كانت "ليسنج"، والتي حصلت على العديد من الجوائز خلال مسيرتها الطويلة، تبلغ من العمر 88 عاماً آنذاك، مما يجعلها أكبر الأشخاص سناً يحصل على هذه الجائزة على الإطلاق. وقد تلقّت خبر فوزها وهي ذاهبة إلى منزلها في سيارة أجرة حاملة معها أغراض البقالة. وبدلاً من الانشغال بالضجة الإعلامية التي كانت تُحيط بمنزلها، اهتمت أولاً بدفع أجرة السائق وإخراج أغراضها من السيارة. ثم التفتت إلى إحدى المراسلات وقالت لها: "لقد فزت بجميع الجوائز في أوروبا، كلها! وأنا سعيدة بالفوز بها جميعاً. حسناً، إنها جائزة رويال فلاش (تقصد جائزة نوبل للآداب)، حسناً"، قبل أن تدخل المنزل وهي تحمل أغراض البقالة. يا لها من لحظة عفوية ومُلفتة!