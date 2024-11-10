قبول الذات ضرورة للصحة العقلية

1. مارس الحديث الإيجابي مع نفسك: تؤثر كلماتك على تكوينك البيولوجي. تشير الأبحاث في علم الأعصاب إلى أن الحديث الإيجابي مع النفس يمكن أن يعزز المسارات في الدماغ التي تعزز التعاطف مع الذات، مما يساعدك على خلق عادات ذهنية جديدة تعطي الأولوية للطف على النقد.