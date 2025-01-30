فقدان الوظيفة في الإمارات وتأثيره على الصحة النفسية

كما أن عدم وجود نظام للضمان الاجتماعي وامتيازات التعويض في العديد من مناطق الخليج، خاصة في المناطق ذات التكاليف العالية مثل دبي، يعني أن العمال يواجهون عدم استقرار مالي فوري. وقالت: "في أجزاء أخرى من العالم، يعد التعويض أمراً معتاداً. ولكن في الخليج، ليس هذا مضموناً، والكثير من الناس لا يملكون رفاهية الوقت أو المدخرات التي تمكنهم من الاسترخاء. لذلك يصبح البحث عن وظيفة جديدة أمراً بالغ الأهمية".