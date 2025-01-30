فقدان الوظيفة في الإمارات وتأثيره على الصحة النفسية
التسريح من العمل يمثل تجربة معقدة وعاطفية.
وفي مكان حيث يرتبط فيها العمل بشكل مباشر بالإقامة والمزايا الاجتماعية، يمكن أن تتجاوز تداعيات فقدان الوظيفة الاستقرار المالي. وبالنسبة للكثير من المغتربين، يمكن أن يؤثر فقدان الوظيفة على معيشتهم وعلى شعورهم بهويتهم وقيمتهم الذاتية.
قالت "إلهام داركاوي"، المغتربة البلجيكية البالغة من العمر 36 عاماً والتي جاءت إلى دبي في نوفمبر 2017، إنها شهدت كيف أن إعادة الهيكلة والتسريحات المتكررة في مجال عملها في صناعة التكنولوجيا كان له تأثير كبير على صحتها النفسية.
وأوضحت قائلة: "في السنوات الثلاث الأخيرة، زاد عدد التسريحات ليصل إلى مرتين أو ثلاث مرات في السنة." كانت داركاوي تشعر دائماً بأن وظيفتها قد تكون مهددة لأن دورها لم يكن مخصصاً لدبي. وكان القلق من السؤال الذي يراودها "هل أنا التالية؟" شعور مرهق حقاً.
"كنت أراسل مديري باستمرار، وأسأله عما إذا كان فريقنا سيتأثر. كانت الشائعات تنتشر طوال الوقت ولم يكن هناك شيء مؤكد. كان العمل في مثل هذه البيئة المحفوفة بالمخاطر مرهقاً نفسياً".
كان لهذا الخوف المستمر من فقدان الوظيفة تأثير سلبي على صحة داركاوي. قالت: "كنت أشعر بالتوتر طوال الوقت. بالكاد كنت أنام لأنني كنت أعمل طوال اليوم لتلبية احتياجات أصحاب المصلحة والإدارة في منطقتين زمنيتين مختلفتين. كنت أحاول أن أظهر أهميتي للشركة من خلال إظهار مرونتي بشأن ساعات العمل. كنت أختار أطعمة غير صحية لأن التوصيل كان الخيار الأسرع. في الواقع، أصبت بطفح جلدي بسبب القلق والتوتر. لم أكن أعتني بنفسي لا نفسياً ولا جسدياً."
لكن داركاوي لم تستطع الفرار من الواقع الحتمي، وتم فصلها في نهاية المطاف في نوفمبر 2024. والمفارقة أنَّها قالت: "عندما تلقيت خبر فصلي من العمل، شعرت فعلاً بالراحة."
"لقد قضيت وقتاً طويلاً في تعريف نفسي وقيمتي كإنسان بناءً على عملي. ولكن الآن وقد انتهى ذلك، أصبح لدي الوقت أخيراً للبحث بشكل عميق واكتشاف من أنا حقاً."
وعلى الرغم من أن تأثير تجارب داركاوي على صحتها النفسية كان قوياً، إلا أنها ما تزال ترى أنها محظوظة، حيث لم تتأثر إقامتها بفقدان وظيفتها، كما قدمت لها الشركة تعويضات مالية.
لكن هذا ليس هو الحال بالنسبة للكثيرين في المنطقة. ميشا أكبر، أخصائية في الموارد البشرية ومؤسسة "ساما هيلث"، التي تقدم خدمات الصحة النفسية للجنسيات من جنوب آسيا، سلطت الضوء على الضغوط والتحديات النظامية التي يواجهها معظم العاملين في دول الخليج. قالت: "في معظم دول مجلس التعاون الخليجي، لا تزال إقامتك مرتبطة بصاحب العمل. إذا فقدت وظيفتك، الأمر لا يتعلق فقط بإيجاد وظيفة جديدة؛ بل يتعلق بوضع تأشيرتك."
كما أن عدم وجود نظام للضمان الاجتماعي وامتيازات التعويض في العديد من مناطق الخليج، خاصة في المناطق ذات التكاليف العالية مثل دبي، يعني أن العمال يواجهون عدم استقرار مالي فوري. وقالت: "في أجزاء أخرى من العالم، يعد التعويض أمراً معتاداً. ولكن في الخليج، ليس هذا مضموناً، والكثير من الناس لا يملكون رفاهية الوقت أو المدخرات التي تمكنهم من الاسترخاء. لذلك يصبح البحث عن وظيفة جديدة أمراً بالغ الأهمية".
محاربة الصعاب
وتوضح أن أسوأ وقت للبحث عن وظيفة هو عندما تكون قد فقدت عملك بالفعل حيث أن كل شيء يعتمد عليها. قالت: "إن سوق العمل في دبي تنافسي للغاية. عندما تدخل على موقع لينكد إن وترى عدد الأشخاص الذين تقدموا لوظيفة، تجدهم بالآلاف. الفرص تصبح ضدك فوراً. ومع وجود العديد من المتقدمين المؤهلين الذين يتنافسون على نفس الوظائف، من السهل أن تفقد الثقة".
وأشارت إلى أن البحث عن وظيفة جديدة بعد إنهاء الخدمة قد يؤدي إلى الشعور بالعزلة والعجز. ومع ذلك، نصحت بأنه من المهم ألا تدع هذه المشاعر تؤثر على تقديرك لذاتك.
وقالت: "يمكن أن يكون فقدان الوظيفة أمراً محبطاً، لكن من المهم أن تدرك أنه لا يحدد هويتك." وأضافت: "يجب أن ترى نفسك كشخص ذو مهارات ثمينة، وليس مجرد موظف في شركة فقط."
لذلك، في مهمتها كمدربة، تركز ميشا على أهمية الاستعداد. وأضافت: "حتى لو كان لديك عمل ذو راتب جيد، يجب أن تستمر في البحث عن فرص أخرى."
بينما يمكن أن يخلق ذلك شعوراً بالقلق، تعتقد ميشا أن الأمر كله يتعلق بكيفية صياغة الأمر.
"قم بتوسيع شبكة علاقاتك واستثمر في تعلم مهارات جديدة كأداة للنمو الشخصي والمهني، وليس بسبب خوفك من فقدان وظيفتك. الأمر يتعلق بعدم الاعتماد على مصدر واحد فقط. اعرف ما هي المهارات المطلوبة وتعلمها. تواصل مع الآخرين على لينكد إن أثناء عملك، وابنِ علاقة صادقة تقوم على الاهتمامات المشتركة والتعلم. في حال فقدت وظيفتك، فإن هذا الأساس من تحسين المهارات والتواصل سيمنحك بداية جيدة في البحث عن وظيفة".
ويساهم ذلك في تعزيز الثقة ويؤدي إلى الشعور بالقوة، وهو ما يؤثر بشكل إيجابي على صحتك النفسية. وتؤدي الثقة والقوة إلى المرونة - إذا وضعت الأساس، فقد يخفف ذلك من وطأة فقدان الوظيفة لأنك ستشعر بأنك مستعد لما هو قادم.
إن هذا النهج بالغ الأهمية، وخاصة بالنسبة للمغتربين في منطقة الخليج الذين قد يجدون أنفسهم عُرضة لتقلبات سوق العمل وإعادة الهيكلة في الشركات. وأكدت ميشا أن "الأمر كله يتعلق بالعقلية. تقبل أن قيمتك لا تكمن فقط في مسمى وظيفتك. إذا استثمرت في نفسك لأنك تعلم أنك أكثر من مجرد مهنة، يصبح من الأسهل التغلب على تقلبات تحديات الحياة المهنية".
نصائح حول كيفية تقديم الدعم لمن يفقد وظيفته.
تجنب قول:
لا تقلق، سوف تجد عملاً آخر قريباً.
لم يعجبك هذا العمل على أية حال.
على الأقل لديك مدخرات.
كل شيء يحدث لسبب ما.
بدلاً من ذلك، قل:
أنا آسف جداً لأنك تواجه هذه المحنة. كيف تشعر اليوم؟
لا بد أن هذا الأمر صعب. أخبرني إذا كنت بحاجة إلى أي شيء.
أنا هنا من أجلك - مهما كانت احتياجاتك، في أي وقت تكون مستعداً.
ما الذي يمكن أن يساعد بالفعل:
رسالة سريعة مثل، "أفكر فيك اليوم - لا داعي للرد، أردت فقط الاطمئنان عليك."
تقديم الدعم العملي: "إذا كنت ترغب في ذلك، فيمكنني مساعدتك في مراجعة سيرتك الذاتية أو ربطك بشخص ما في شبكتي."
إن دعم شخص ما أثناء فقدانه لوظيفته لا يتطلب منك معرفة كل الحلول. الأهم هو أن تكون موجوداً بجانبه والاستماع له، ومنحه الفرصة للتعبير، وتذكيره بأنه ليس مضطراً لمواجهة الأمر بمفرده.
وسط الأوقات الصعبة، يمكن لحضورك ورغبتك في تقديم الدعم أن يحدث فرقاً كبيراً.