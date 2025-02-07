طلاب الإمارات يناقشون الصحة العقلية وريادة الأعمال

وهي واحدة من المتحدثين الستة من طلاب الإمارات العربية المتحدة في محاضرات"+توي" (+twe) التي ستُقام في 8 فبراير في "إن5 تيك" (In5 Tech)، بمدينة دبي للإنترنت. تعزيز الصحة العقلية، وإقامة علاقات هادفة، وتشجيع ريادة الأعمال، والاستخدام المسؤول لوسائل التواصل الاجتماعي هي بعض المواضيع الملحة التي سيتم مناقشتها في الحدث الذي تم تصميمه على غرار محاضرات "تيد" الشهيرة.