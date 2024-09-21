سرقة المتاجر : أسباب نفسية وعلاجات مقترحة

قال الدكتور سيجي: "قد يلجأ الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب إلى السرقة للهروب مؤقتًا من الخدر العاطفي، في حين أن الهوس بالسرقة ينطوي على رغبة قهرية مرتبطة باضطرابات التحكم في الدوافع. وفي كلتا الحالتين، تعمل السرقة كآلية للتعامل العاطفي، ولكنها غالبًا ما تتبعها مشاعر الذنب، مما يؤدي إلى تفاقم الحالة الأساسية".