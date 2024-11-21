رحلة "أرجون" و"بريا" مع اضطراب ما قبل الطمث الاكتئابي

وبما أن هذا الاضطراب مرتبط أيضاً بصحة الدورة الشهرية، فقد يتم الخلط بين أعراضه والتغيرات المزاجية "العادية" أو الهرمونية. وتشير الدكتورة دهيلون إلى أن الاختلاف الرئيسي هو شدته. فإذا كانت المرأة تعاني من اضطرابات عاطفية شديدة قبل حوالي 10 أيام من الدورة الشهرية، وتتحدث بعبارات مثيرة للقلق وتتجه إلى اليأس - وهو أمر غير معتاد عادةً - فقد يكون هذا دليل على وجود اضطراب ما قبل الدورة الشهرية.