دكتورة في دبي تبتكر دليلًا لدعم نظافة النساء ذوات الإعاقة

لقد عاشت الدكتورة مهناز تجربة مؤثرة خلال دراستها للطب، والتي كانت الدافع وراء اهتمامها بهذا المجال. قالت لصحيفة "خليج تايمز": "ذات يوم، استقبلتُ في عيادتي زوجين مسنّين مع ابنتهما البالغة من العمر 35 عاماً تقريباً والتي تعاني من إعاقة ذهنية، وأخبراني بأنهما لم يعودا قادرين على التعامل مع مشاكل دورتها الشهرية، ويرغبان في استئصال رحمها. أثّر بي هذا الموقف ودفعني إلى التعمّق في دراسة التحديات التي تواجهها النساء ذوات الإعاقة فيما يتعلق بصحتهنّ الإنجابية، وخاصةً مشاكل الدورة الشهرية والنظافة الشخصية. قضيتُ ثلاث سنوات أبحث في هذا الموضوع وأدرس العقبات التي تواجه مقدمي الرعاية في التعامل مع هذه القضايا."