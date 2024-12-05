دعوة لزيادة مراكز التوحد في الإمارات لدعم العائلات

وأشارت إلى أن من بين 95 منشأة في مختلف أنحاء الإمارات، هناك 61 مركزاً يقدم خدمات شاملة للأشخاص المصابين بالتوحد. وبحلول عام 2022، كان هناك ما مجموعه 4561 حالة إصابة بالتوحد، 80% منها بين الذكور.