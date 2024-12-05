"خليج تايمز" تعزز الوعي بالصحة العقلية بين الموظفين

وأوضحت الدكتورة مصطفى: "تماماً كما يوجد لدينا مسعفون في أي شركة يمكنهم دعم الموظف إذا أصيب، فإن مسعفي الصحة العقلية يعملون كمساعدين أوليين. الدور الأول للمسعف العقلي هو التحقق من أي علامات للأذى. إذا كان الشخص يفكر في إيذاء نفسه، أو كان ذلك يؤثر على عملياته اليومية، فقد يؤثر على عمله في الشركة. دور الشخص هو التصرف كمستمع، دون إصدار أحكام على الإطلاق. إنهم موجودون للاستماع وطمأنة وتشجيع الشخص على طلب المساعدة الطبية المهنية ".