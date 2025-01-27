"ثقافة الاستعجال": تأثيرات سلبية على صحتنا العقلية والجسدية

إن التجارب مثل تجربة وينجكو-فوسبيري شائعة وتسلط الضوء على العبء النفسي الّذي يمكن أن تخلّفه ثقافة الإلحاح. سواء كان ذلك القلق أو الشّعور بالذّنب عند عدم الرّد على الرّسائل على الفور، أو صعوبة الانفصال عن العمل أثناء الوقت الشخصي، أو الشعور المستمر بالتأخر أو الإرهاق، أو الخوف من تفويت شيء ما أو عدم التّواجد، أو الضّغط المستمرّ للبقاء منتجاً، وعدم ترك أي مجال للتّوقف، فإنّ ثقافة الإلحاح يمكن أن تفرض ضريبة كبيرة على الصحة العقلية والعلاقات الشخصية.