"ثقافة الاستعجال": تأثيرات سلبية على صحتنا العقلية والجسدية
لقد كنا جميعاً هناك.
عندما نكون على وشك الاسترخاء بعد يوم طويل، تجذبنا نغمة واحدة إلى الوراء. مجرّد رسالة بريد إلكتروني أخرى، أو رسالة نصّية أخرى، فنفكّر مع أنفسنا. ونشعر بالحاجة إلى أن نكون متاحين، ومتجاوبين، ومتيقّظين طوال الوقت. وهذه هي السّمة المميزة لثقافة الاستعجال.
تُعرِّف الدكتورة صالحة أفريدي، أخصائية علم النفس السريري والمديرة الإدارية لشركة "لايت هاوس أرابيا"، ثقافة الاستعجال بأنها "شعور بأنك بحاجة إلى القيام بكل شيء على الفور وأن تكون دائماً على أهبة الاستعداد". وتتغذى هذه الثقافة على وتيرة التكنولوجيا - فقد خلق عالمنا المترابط للغاية والمليء بالعديد من أدوات الاتصال الرقمية ضغطاً لا هوادة فيه للاستجابة الفورية واتخاذ قرارات سريعة والوفاء بالمواعيد النهائية غير الواقعية.
ورغم أن هذه الظاهرة كانت موجودة قبل فترة طويلة من جائحة كوفيد-19، فإن ازدياد نسبة العمل عن بعد وتلاشي الحدود بين العمل والحياة لم يؤديا إلا إلى تفاقم انتشارها. ويرتبط ازديادها بتزايد مشاكل الصحة العقلية في ثقافة تقدر السرعة على القيمة، والاستجابة على الراحة، وإعطاء الأولوية لاحتياجات الآخرين قبل احتياجاتك.
إن بعض المجالات أكثر رسوخاً في ثقافة الاستعجال من غيرها. بالنسبة لريتشيل وينجكو فوسبيري، المستشارة الأولى ورئيسة المشاريع الخاصّة في شركة موجو للعلاقات العامة، فإن إدارة الضغوط الكبيرة التي تفرض عليها أن تكون متاحة ومتجاوبة كمحترفة في مجال العلاقات العامة هي أمر كان عليها أن تعمل عليه. من الاستفسارات الإعلامية العاجلة إلى أزمات وسائل التواصل الاجتماعي غير المتوقعة، يمكن أن تمتدّ المطالب إلى ما هو أبعد من ساعات العمل النموذجية.
وقالت الوافدة الفلبينية البالغة من العمر 41 عاماً والتي تعيش في دبي: "غالباً ما أجدُ نفسي أردّ على رسائلِ البريد الإلكترونيّ والرّسائل النّصّية في وقت متأخر من المساء أو في عطلات نهاية الأسبوع".
تدرك وينجكو-فوسبيري أن هذا أمرٌ طبيعي خلال فترات الانشغال. ولكن لتحقيق التّوازن، تستغلّ عمداً فترات انخفاض دورة العمل للعمل بوتيرة أكثر منطقيّة والانفصال التامّ عن العمل بعد ساعات العمل. والأهمّ من ذلك، أنّها لا تقع في فخّ ثقافة الاستعجال الّتي قد تؤدّي إلى تآكل قيمة الذات وتقديرها.
"تكمن قيمتي في قدرتي على أداء وظيفتي على أكمل وجه. ورغم أن الاستجابة تشكل جانباً بالغ الأهمية في هذا، إلا أنها ليست العامل الوحيد. فالسرعة التي أستجيب بها لا تضيف أو تقلل من قيمتي الذاتيّة.
"أسعى جاهدةً لتحقيق توازن صحّي بين الاستجابة والحدود لضمان أنّني أعمل بأفضل ما لديّ."
تعتقد وينجكو-فوسبيري أن الحدود وإعطاء الأولوية للرفاهية أمران ضروريان لتحقيق النجاح على المدى الطويل في مجالها. فهي تحدد توقعات واضحة للعملاء فيما يتعلق بأوقات الاستجابة وتستخدم أدوات مختلفة لإدارة الاتصالات بشكل فعال.
"كانت هناك أوقات شعرت فيها ببعض الذنب أو القلق لعدم الاستجابة الفورية، وخاصة في المواقف التي أعلم فيها أن الشخص الآخر ينتظر. لكنني أقيم مستوى الأولوية لكل طلب في ضوء الضريبة التي سيفرضها على صحتي وما سيأخذني بعيداً في تلك اللحظة. في بعض الأحيان، تكون الأولوية هي البقاء بعيدةً عن الإنترنت وإكمال ما أفعله في الوقت الحاضر. يتعلق الأمر بالاحترام المتبادل وإيجاد طريقة للعمل معاً بسلاسة."
إن التجارب مثل تجربة وينجكو-فوسبيري شائعة وتسلط الضوء على العبء النفسي الّذي يمكن أن تخلّفه ثقافة الإلحاح. سواء كان ذلك القلق أو الشّعور بالذّنب عند عدم الرّد على الرّسائل على الفور، أو صعوبة الانفصال عن العمل أثناء الوقت الشخصي، أو الشعور المستمر بالتأخر أو الإرهاق، أو الخوف من تفويت شيء ما أو عدم التّواجد، أو الضّغط المستمرّ للبقاء منتجاً، وعدم ترك أي مجال للتّوقف، فإنّ ثقافة الإلحاح يمكن أن تفرض ضريبة كبيرة على الصحة العقلية والعلاقات الشخصية.
يعدّ التوتر المزمن والقلق والإرهاق من العواقب الشائعة، في حين أن تآكل الحدود يمكن أن يؤدي إلى علاقات متوترة واستياء في العمل.
وأكدت الدكتورة أفريدي أن ذلك يؤدّي إلى تعزيز بيئة عدم الثّقة والمنافسة.
وقالت: "عندما يتعرض الجميع للضّغوط لتقديم الخدمات على الفور، فلن يكون هناك مجال كبير للتّعاون أو التعاطف أو التفاهم".
إن العقلية التي تساوي بين الاستجابة والكفاءة يمكن أن تؤدي أيضاً إلى الإضرار بتقدير الذات.
وأشارت إلى أن "الناس ما زالوا يخشون أن يُحكم عليهم بالكسل أو عدم الكفاءة أو إمكانية استبدالهم إذا لم يستجيبوا على الفور. وهذا الخوف يغذي ثقافة الاستعجال، ويخلق حلقة مفرغة من الإفراط في العمل والشك الذاتي".
إن المعايير المجتمعية ومعايير مكان العمل تعمل على تعزيز ثقافة الاستعجال. فالمجتمع يمجّد ثقافة العمل الجادّ، ويساوي بين الانشغال والنجاح، في حين تؤكّد أماكن العمل على التّحول السّريع والتّوافر المستمرّ. ويؤدي هذا إلى خلق حلقة مفرغة تعزز ذاتها.
وأشارت الدكتورة أفريدي إلى أن "القيادة تحدد وتيرة وثقافة مكان العمل". وأضافت: "إن نمذجة السلوك الصحي - مثل أخذ فترات راحة، واحترام الحدود، وإعطاء الأولوية للاستجابات المدروسة على ردود الفعل الفورية - يعزز بيئة أكثر صحة". وأعطت مثالاً لكيفية تبني بعض الشركات لمبادرات مثل سياسات عدم إرسال البريد الإلكتروني خلال العطلات أو "عدم عقد اجتماعات يوم الجمعة" لمكافحة ثقافة الاستعجال.
وسلطت وينجكو-فوسبيري الضوء على كيفية عمل مؤسستها بشكل نشط مع العملاء لإدارة توقعاتهم وشرح حقائق الجداول الزمنية وأهمية المواعيد النهائية الواقعية.
وقالت إن "دعم قيادتنا يساعد على تخفيف الضغوط لتلبية المطالب على الفور بشكل مستمر".
في نهاية المطاف، فإن التّحرر من ثقافة الإلحاح يتطلب تحولاً في طريقة التفكير.
"قالت الدكتورة أفريدي: "تتفوق ثقافة الاستعجال على الوهم بأن كل شيء مهم وعاجل بنفس القدر. إن استعادة السيطرة تبدأ بإعادة تعريف ما هو مهم حقاً ومنح نفسك الإذن بالتحرك بوتيرة تحترم إنسانيتك وعلاقاتك ورفاهيتك".
إذا كان المجتمع يساوي بين الاستجابة والقيمة، فإن مقاومة جاذبية ثقافة الاستعجال ليست مجرّد فعل من أفعال العناية بالذات - بل إنها خطوة نحو تأكيد استقلاليتك. إن قيمتك الذّاتية تكمن وراء قدرتك على الضّغط على زرّ الرد في أسرع وقت ممكن.
وفي النهاية، نصحت الدكتورة أفريدي، "ضع سقفاً عالياً لنفسك، وقدّم كل ما لديك عندما تكون هناك، ثم قل لنفسك: أنا أستحقّ الرّاحة".
استراتيجيات للأفراد
إذا كنت تبحث عن استعادة التوازن في حياتك، تقدم الدكتورة صالحة أفريدي، أخصائية علم النفس السريري والمديرة الإدارية لمركز لايت هاوس أرابيا في دبي، نصائح عملية:
حدد حدوداً واضحة: تواصل بشأن تواجدك في وقت العمل بشكل صريح، باستخدام أدوات مثل رسائل خارج المكتب أو إعدادات الإشعارات على WhatsApp لإدارة التوقعات.
حدد أولويّاتك: ركّز على ما يتطلّب حقاً اهتماماً عاجلاً وتخلّص من المهام غير الضرورية.
تحدي المعتقدات: اعمل مع مرشد أو طبيب نفساني لمعالجة المعتقدات الداخلية التي تربط الإنتاجية بقيمة الذات.
استغل وقتك الخالي من التكنولوجيا: خصّص فترات صغيرة من اليوم لنفسك، لتذكير نفسك بالوتيرة البشرية بدلاً من الوتيرة التي تقودها التكنولوجيا.
تدرّب على قول لا: تعلم وضع الحدود دون الخوف من عدم الرد خارج أوقات العمل. العمل والحياة ليست لعبة كل شيء أو لا شيء!