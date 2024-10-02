تأثير إرضاء الآخرين على النساء في مرحلة انقطاع الطمث
تتمتع النساء بطبيعتهن بروح الرعاية والدعم، وغالباً ما يُنظر إليهن على أنهن يستطعن حل المشكلات، ويعتمد عليهن من قبل من حولهم. ولكن تحت هذا القالب المساعد والمحب، تكافح العديد من النساء لتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات الآخرين وبين رفاهيتهن الخاصة. فالعديد منهن يشعرن بحاجة عميقة لإسعاد الآخرين، حتى لو كان ذلك على حساب راحتهن وصحتهن النفسية.
في حين أن الجميع يحب الشخصية السهلة الانقياد، إلا أن هذا السلوك يمكن أن يصبح مشكلة بشكل خاص بالنسبة للشخص الذي يسعى لإرضاء الناس خلال الأوقات العصيبة التي تمر بها المرأة أثناء انقطاع الطمث وبعده.
ما هو إرضاء الناس؟
يشير إرضاء الناس إلى نمط من السلوك حيث يعطي الشخص دائماً الأولوية لاحتياجات الآخرين ومشاعرهم فوق احتياجاته ومشاعره.
في حين أن اللطف والاهتمام بالآخرين من السمات الإيجابية، فإن إرضاء الناس يتجاوز ذلك. فهو ينطوي على خوف شديد من خيبة الأمل أو إزعاج الآخرين، مما يؤدي إلى التضحية بالنفس وإهمال احتياجات المرء.
تشمل العلامات الشائعة لإرضاء الناس ما يلي:
- قول "نعم" لكل ما يُطلب منك، حتى عندما تكون غارقاً في الأمر.
- السعي المستمر للحصول على الموافقة أو التحقق من رضا الآخرين.
- الشعور بالذنب عند وضع الاحتياجات الشخصية في المقام الأول.
- تجنب الصراع بأي ثمن.
الارتباط بتجارب الطفولة
يمكن إرجاع العديد من السلوكيات التي تهدف إلى إرضاء الناس إلى تجارب الطفولة.
من المفترض أن يكون الآباء ومقدمو الرعاية والبيئة المنزلية مصدراً لسلامة الطفل واستقراره في هذا العالم.
ينشأ بعض الأطفال في بيئات يكون فيها الحب أو القبول مشروطين، حيث لا يُظهر لهم الحب أو الموافقة إلا عندما يتصرفون "بشكل جيد" أو يلبون توقعات الآخرين. في مثل هذه الظروف، يطوّر هؤلاء الأطفال غالباً سلوكيات تهدف إلى إرضاء الآخرين كوسيلة للبقاء والتكيف مع البيئة العاطفية المحيطة بهم.
يتعلمون أن الحفاظ على السلام، وإسعاد الآخرين، أو تجنب الصراعات هي وسيلة للشعور بالأمان والقبول. هما كل شيء بالنسبة للطفل.
على سبيل المثال - الإهمال أو الحرمان العاطفي: قد يكبر الأطفال الذين كان آباؤهم غير متاحين عاطفياً وهم يعتقدون أن عليهم العمل بجد للحصول على الحب والاهتمام.
النقد أو الكمال: قد يتبنى الأطفال الذين ينشؤون في بيئات شديدة الانتقاد عادات إرضاء الناس لتجنب الحكم عليهم وكسب الموافقة.
في البيئات المسيئة أو غير المستقرة، قد يتعلم الأفراد الذين تعرضوا للإساءة أو عاشوا في منازل فوضوية أن يكونوا "جيدين" كوسيلة لتجنب الأذى. فالعيش تحت تهديد مستمر أو خطر وشيك يدفعهم إلى السعي الدائم لتجنب الصراع أو الانزعاج، حتى لو كان ذلك على حساب أصالتهم وتخليهم عن صوتهم الداخلي.
وبالنسبة للبالغين، قد تستمر هذه الاستراتيجيات للبقاء على قيد الحياة لفترة طويلة بعد زوال التهديد أو عدم الاستقرار، مما يؤدي إلى أنماط متجذرة من إرضاء الناس والتي تؤثر على العلاقات الشخصية والمهنية.
لماذا يصبح إرضاء الناس مشكلة أثناء انقطاع الطمث:
تعتبر مرحلة ما قبل انقطاع الطمث وانقطاع الطمث تحولات حياتية قد تكون مزعجة بشكل كبير، حيث تتميز بالتقلبات الهرمونية، والتغيرات العاطفية، وزيادة مستويات التوتر. بالنسبة للعديد من النساء، تمثل هذه الفترة تحدياً إضافياً، إذ يتعين عليهن التوفيق بين مسؤوليات متعددة في حياتهن اليومية، بينما يتعاملن في الوقت نفسه مع التغيرات التي تؤثر على رفاهيتهن البدنية والعقلية.
بالنسبة لأولئك الذين لديهم تاريخ في إرضاء الناس، فإن هذه المرحلة من الحياة يمكن أن تكون صعبة بشكل خاص حيث ينفد نطاقهم الترددي بسهولة ويجدون أنفسهم يتقلبون.
زيادة التوتر والإرهاق
تؤدي مستويات الهرمونات المتقلبة إلى تقلبات مزاجية، وإرهاق جسدي. تشعر النساء بالفعل بثقل هذه التغيرات الجسدية، ولكن اللواتي يسعين إلى إرضاء الآخرين يعانين من ضغوط عاطفية إضافية. حيث يجدن صعوبة في قول "لا" لمطالب الآخرين، حتى عندما يشعرن بالإرهاق أو الحمل الزائد. وهذا الأمر يؤدي فقط إلى تفاقم العبء العقلي والجسدي المرتبط بانقطاع الطمث.
صعوبة تحديد أولويات الرعاية الذاتية
للمساعدة في إدارة الأعراض مثل الأرق، والقلق، والهبات الساخنة، تعتبر العناية بالنفس أمراً ضرورياً. ومع ذلك، يواجه الأشخاص الذين يسعون لإرضاء الآخرين صعوبة في وضع أنفسهم في المقدمة. إن الاعتقاد الراسخ بأن عليهم دائماً أن يعتنوا بالآخرين يجعل من تخصيص وقت للاسترخاء أو طلب الدعم الذي يحتاجون إليه يبدو كأنه تصرف أناني.
المحفزات العاطفية
تؤدي التغيرات الهرمونية إلى تغيرات في الحالة المزاجية، وقد تزيد من الحساسية تجاه النقد أو الرفض. الأشخاص الذين يسعون لإرضاء الآخرين، والذين يميلون بالفعل إلى الشعور بعدم الكفاءة أو القلق حيال خيبة أمل الآخرين، غالباً ما يجدون أنفسهم أكثر قلقاً وتوتراً عندما يشعرون أنهم لا يلبون توقعات الآخرين. هذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة الانفعال، الإحباط، والإرهاق.
فقدان الهوية والاستياء
خلال فترة انقطاع الطمث، تشعر العديد من النساء بالخسارة، سواء كانت فقدان الشباب، أو ترك الأطفال للمنزل، أو تغيير المهن، أو تغير العلاقات. كما قد يحتاج الآباء المسنون إلى مزيد من الرعاية، وتفقد العديد منهن والديهن. بالنسبة لأولئك الذين يسعون لإرضاء الآخرين ويستمدون إحساسهم بالقيمة من كونهم مفيدين، يمكن أن تؤدي هذه التغيرات إلى أزمة هوية. قد يشعرون بعدم التقدير أو عدم الأهمية، رغم أنهم قضوا سنوات طويلة في وضع احتياجات الآخرين في المقام الأول. ومع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي هذا الشعور إلى نشوء الحزن والاستياء، مما يساهم بشكل أكبر في الضيق العاطفي.
إن التحرر من إرضاء الناس أمر ممكن، لكنه يتطلب اتخاذ خطوات فعّالة لتغييره:
الاعتراف بالجذر وفهمه
إن الاعتراف بأن سلوكيات إرضاء الآخرين غالباً ما تتجذر في تجارب الطفولة يمثل خطوة أولى هامة نحو التغيير. إذ أن فهم هذه السلوكيات كآليات للبقاء كانت ضرورية في السابق، لكنها لم تعد كذلك، يمكن أن يساعد النساء في البدء بإعادة صياغة تفكيرهن وتبني سلوكيات أكثر صحة وفاعلية.
ضع حدوداً صحية
إن الحدود ليست أنانية، بل هي ضرورية لتحقيق الرفاهية. إن تعلم وضع حدود واضحة وصحية هو المفتاح. تستطيع النساء أن يتعلمن قول "لا" دون الشعور بالذنب، والتركيز على إعطاء الأولوية لاحتياجاتهن، وخاصة عند التعامل مع التحديات الإضافية التي تصاحب انقطاع الطمث.
إعطاء الأولوية للعناية الذاتية
إن العناية بالذات لا تقتصر على الاسترخاء فحسب، بل تتعلق بالحفاظ على الصحة البدنية والعقلية بشكل مقصود. قد يتطلب ذلك طلب المساعدة المهنية، مثل العلاج أو الاستشارة، للتعامل مع السلوكيات الراسخة. كما يمكن أن يتضمن دمج تقنيات الاسترخاء، مثل التأمل، وممارسة الرياضة، أو الانخراط في الهوايات التي تساعد في إدارة التوتر وتعزيز التوازن الهرموني.
مارس التعاطف مع الذات
غالباً ما يكون الأشخاص الذين يسعون لإرضاء الآخرين هم أشد المنتقدين لأنفسهم. إن تعلم كيفية التعامل مع نفسك بنفس اللطف والتفهم الذي تعامِل به الآخرين يمكن أن يكون وسيلة قوية لمكافحة مشاعر الذنب أو عدم الكفاءة.
تواصل للحصول على الدعم
إن انقطاع الطمث هو فترة انتقالية طبيعية. والكلمة نفسها تدعو النساء إلى "التوقف". إن التواصل مع الأصدقاء أو العائلة أو مجموعات الدعم يمكن أن يوفر التصديق العاطفي ويقلل من مشاعر العزلة أو الضغط لإرضاء الجميع.
من خلال فهم العلاقة بين التجارب الماضية والسلوكيات الحالية، يمكن للنساء البدء في كسر دائرة إرضاء الآخرين وإعطاء الأولوية لرفاهيتهن خلال هذه الفترة الحرجة من الحياة. ومن الممكن أن تمر المرأة بفترة انقطاع الطمث بقدر أكبر من السلام والتوازن، وتعزيز التعاطف مع الذات.
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أكتوبر هو شهر التوعية بانقطاع الطمث