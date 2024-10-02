تأثير إرضاء الآخرين على النساء في مرحلة انقطاع الطمث

خلال فترة انقطاع الطمث، تشعر العديد من النساء بالخسارة، سواء كانت فقدان الشباب، أو ترك الأطفال للمنزل، أو تغيير المهن، أو تغير العلاقات. كما قد يحتاج الآباء المسنون إلى مزيد من الرعاية، وتفقد العديد منهن والديهن. بالنسبة لأولئك الذين يسعون لإرضاء الآخرين ويستمدون إحساسهم بالقيمة من كونهم مفيدين، يمكن أن تؤدي هذه التغيرات إلى أزمة هوية. قد يشعرون بعدم التقدير أو عدم الأهمية، رغم أنهم قضوا سنوات طويلة في وضع احتياجات الآخرين في المقام الأول. ومع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي هذا الشعور إلى نشوء الحزن والاستياء، مما يساهم بشكل أكبر في الضيق العاطفي.