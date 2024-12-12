"بودكاست" جديد يدعم الصحة العقلية للمغتربين في دبي

تتذكر كات قصة إحدى العميلات التي لخصت هذه التحديات. "كانت تبلغ من العمر 24 عاماً من الهند، وتعمل في وظيفة مرموقة في مجال الاتصالات. كانت تتنقل في بيئة عمل قاسية ومتذبذبة بين أشخاص من 102 جنسية مختلفة. وفي الوقت نفسه، كانت تعيش بعيداً عن عائلتها لأول مرة في حياتها. شعرت بالعزلة والوحدة التامة في تجربتها، وعملنا معاً على ذلك في العلاج. لكن ما لم تدركه هو أن هناك العديد من المغتربين الآخرين الذين يمرون بنفس التجربة تماماً."

تضيف فون أن هذه الصراعات غالباً ما تمتد إلى ما هو أبعد من مكان العمل. "بالنسبة للأمهات بشكل خاص، هناك ضغوط مستمرة حول ما إذا كان تربية الأطفال في دبي هي القرار الصواب. يشعرن بالذنب لعدم رؤية أسرهن في الوطن، أو بالقلق من أن أطفالهن لن يكون لديهم علاقات مع أجدادهم."

تجعل هذه التحديات، بالإضافة إلى الطبيعة المؤقتة لحياة المغتربين، الأفراد يشعرون وكأنهم في وضع البقاء على قيد الحياة. تقول فون: "نحن نستخدم منصتنا لتذكير الناس أنهم ليسوا وحدهم في مواجهتهم لهذه التحديات، وأنه من المهم التراجع قليلاً لرؤية الصورة الأكبر."

"يستطيع المغتربون في دبي تحقيق العديد من الأشياء. وكثير من هذه الأشياء لم يكن من الممكن تحقيقها في وطنهم."