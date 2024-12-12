"بودكاست" جديد يدعم الصحة العقلية للمغتربين في دبي
بالنسبة لمجتمع المغتربين المتنوع في الإمارات ، يمكن أن تجعل متطلبات التكيف مع المشاهد الثقافية الجديدة، والتسلسلات الهرمية في الشركات، والتضحيات الشخصية الكثيرين يشعرون بالعزلة والإرهاق.
هنا يظهر دور "كاترينا سبارتاليس" (كات)، مستشارة مرخصة من أصل أسترالي يوناني، و"يوفون زيلكوفيتش" (فون)، معالجة بالتنويم المغناطيسي السريري أسترالية بولندية ومتخصصة في العلاج النفسي الاستراتيجي. ومن خلال الاستفادة من خبرتهما المشتركة التي تمتد على 28 عاماً من العيش والعمل كمغتربين في دبي، أطلقت المعالجتان (والصديقتان) البودكاست (لقد حصلت على هذا!) "You've Got This!" لمعالجة التحديات الفريدة للصحة العقلية التي يواجهها مجتمع المغتربين في دبي.
قالت كات "إنها تجربة فريدة من نوعها. تأتي إلى هنا بمفردك، وأحياناً بدون شريك أو عائلة، وتجد نفسك فجأة تبحر في عالم جديد تماماً بدون نظام الدعم المعتاد لديك".
على عكس المهاجرين الذين يسعون للاستقرار الدائم، عادة ما يكون المغتربون في دبي حاصلين على تأشيرات عمل، مما يخلق نوعاً مختلفاً من الضغوط. وبسبب اعتمادهم على التأشيرات وطبيعة الأدوار المؤسسية عالية المخاطر، يمكن أن تتفاقم حياتهم بسبب التوتر وعدم اليقين. يدرك الثنائي أهمية التعرف على هذه الضغوطات الفريدة وتقديم الدعم المخصص لمساعدة المغتربين في إدارة صحتهم العقلية.
تتذكر كات قصة إحدى العميلات التي لخصت هذه التحديات. "كانت تبلغ من العمر 24 عاماً من الهند، وتعمل في وظيفة مرموقة في مجال الاتصالات. كانت تتنقل في بيئة عمل قاسية ومتذبذبة بين أشخاص من 102 جنسية مختلفة. وفي الوقت نفسه، كانت تعيش بعيداً عن عائلتها لأول مرة في حياتها. شعرت بالعزلة والوحدة التامة في تجربتها، وعملنا معاً على ذلك في العلاج. لكن ما لم تدركه هو أن هناك العديد من المغتربين الآخرين الذين يمرون بنفس التجربة تماماً."
تضيف فون أن هذه الصراعات غالباً ما تمتد إلى ما هو أبعد من مكان العمل. "بالنسبة للأمهات بشكل خاص، هناك ضغوط مستمرة حول ما إذا كان تربية الأطفال في دبي هي القرار الصواب. يشعرن بالذنب لعدم رؤية أسرهن في الوطن، أو بالقلق من أن أطفالهن لن يكون لديهم علاقات مع أجدادهم."
تجعل هذه التحديات، بالإضافة إلى الطبيعة المؤقتة لحياة المغتربين، الأفراد يشعرون وكأنهم في وضع البقاء على قيد الحياة. تقول فون: "نحن نستخدم منصتنا لتذكير الناس أنهم ليسوا وحدهم في مواجهتهم لهذه التحديات، وأنه من المهم التراجع قليلاً لرؤية الصورة الأكبر."
"يستطيع المغتربون في دبي تحقيق العديد من الأشياء. وكثير من هذه الأشياء لم يكن من الممكن تحقيقها في وطنهم."
تدافع كات وفون عن التواضع الثقافي، الذي يركز على عملية التعلم المستمر، ومناقشة الافتراضات، والتكيف بناءً على احتياجات الأفراد وتجاربهم. ويؤكدان على أهمية التأمل الذاتي المستمر واحترام الهويات والتجارب الثقافية الخاصة بك وبالآخرين.
وعلى النقيض من الكفاءة الثقافية، التي تعني الوصول إلى مستوى معين من المعرفة أو الخبرة حول الثقافات الأخرى، أوضحت فون أن التواضع الثقافي هو عملية مستمرة من الفضول والانفتاح واحتضان تنوع الثقافات.
يدمج الثنائي خبرتهما لتقديم نصائح عملية في بودكاست مدته 20 دقيقة أسبوعياً. لكن ما يميزهما أكثر هو الكيمياء بين كات وفون، التي تُعد واحدة من أكبر نقاط قوتهما. إن علاقتهما الطبيعية تجعلهما يشعران وكأنهما يمكن التعامل معهما، وفي الوقت نفسه، هما جديران بالثقة — مثل أفضل صديقين لك، وهما أيضاً معالجان ماهران للغاية. صدقهما في مشاركة تجاربهما الشخصية يوازن بين احترافيتهما، مما يجعل نصائحهما مؤثرة على المستوى الشخصي.
بالإضافة إلى البودكاست، قاموا أيضاً بتطوير موقع ويب مليء بالموارد المجانية لأولئك الذين يكافحون لاتخاذ الخطوة الأولى.
"إنه يتعلق بتطبيع العلاج والتحدث عن الصراعات المشتركة، وتعلم ماذا؟ دعنا نضحك أثناء القيام بذلك أيضاً"، قالت كات. "الصراع لا يعني أنه يوجد شيء خاطئ فيك. إنه ببساطة يتعلق بتعلم مهارات ربما لم يعلمك إياها والداك."
"سواء كان الأمر يتعلق بمساعدة شخص ما في التنقل في عالم الشركات، أو إيجاد حل لمشاكله مع وطنه، أو ببساطة الشعور بالرضا عن تجاربه، فإننا نريد للمغتربين أن يعرفوا أنهم ليسوا وحدهم"، كما قالت فون. "أنت قادر على ذلك."
كات وفون من أنصار العلاج بــ"الرافت"، وهو إطار عمل يستخدم لمساعدة الأفراد - وخاصة المغتربين وأولئك الذين يمرون بمرحلة انتقالية - على التكيف مع التغيير والانتقال. يشير اختصار الرافت إلى:
المصالحة: تتضمن هذه العملية معالجة أي صراعات أو توترات عاطفية لم يتم حلها قبل الانتقال إلى مرحلة جديدة في الحياة. وهي تتعلق بـ "إغلاق النهايات غير المكتملة" في العلاقات أو المواقف لتجنب حمل أعباء عاطفية في المستقبل.
التأكيد: تركز هذه الخطوة على تعزيز العلاقات والروابط القائمة وتقديرها. وتشمل التعبير عن الامتنان والاعتراف بأهمية الأشخاص أو الأماكن أو التجارب قبل الانتقال.
الوداع: يُعد قول الوداع جزءاً مهماً من إنهاء العلاقة. يشمل ذلك الوداع الرسمي أو غير الرسمي للأصدقاء والعائلة والزملاء، وكذلك الأماكن أو الروتينات المألوفة. تساعد الوداعات المناسبة الأفراد على التعامل مع الخسارة المرتبطة بالرحيل.
التفكير في الوجهة: يركز هذا على الاستعداد عقلياً وعاطفياً ولوجستياً للبيئة الجديدة. ويتضمن ذلك تصور المستقبل وتحديد التوقعات ووضع الخطط للانتقال إلى الوجهة الجديدة.
يساعد العلاج بالرافت الأفراد على معالجة التعقيدات العاطفية المرتبطة بترك البيئة المألوفة، والتغلب على تحديات التكيف الثقافي، وتقليل مشاعر العزلة أو الشعور بالذنب أو المشاعر غير المحلولة من الماضي. كما يعزز القدرة على الصمود والتفكير الإيجابي للفصل الجديد القادم. يهدف إتمام هذه الخطوات بالكامل إلى منع الضائقة العاطفية وضمان انتقال أكثر سلاسة إلى حياة جديدة.