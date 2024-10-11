انقطاع الطمث ورغبة النساء في تحقيق المثالية

غالباً ما تعود الرغبة في تحقيق الكمال إلى تجارب الطفولة حيث كان كل شيئ في الحياة يبدو غير مؤكد، أو غير متوقع، أو فوضوي، وكانت الطريقة الوحيدة لاستعادة أي مظهر من مظاهر النظام والأمان هي القيام بالأشياء بشكل مثالي!