الغضب: عاطفة تستحق الاهتمام لتعزيز الصحة النفسية
يبدأ الأمر بتشنج في صدرك، مثل زنبرك ملفوف جاهز للانطلاق. ينبض قلبك بشكل أسرع بشكل مطرد، ويتردد إيقاعه بصوت عالٍ ومستمر في أذنيك. تنتشر الحرارة عبر كل شبر من جسدك، مما يثير احمراراً يشبه البركان.
تتوتر العضلات، وتستعد كل أليافها للتحرك. يتسارع تنفسك، ويصبح سطحياً وحاداً، مما يزود جسمك بالوقود اللازم لخوض معركة قد لا تأتي أبداً. تتدفق شحنة كهربائية في كل مكان، مطالبة بالإفراج عنها.
يصبح عقلك منفرداً، ويركز بشكل حاد على أي شيء أثار هذه العاصفة الداخلية.
الغضب هو عاطفة تستدعي الاهتمام ولكنها غالباً ما تُرى على أنها "سيئة" أو "مخزية"، وخاصة عند النساء أو الأطفال. يمكن أن تؤدي الوصمات الاجتماعية المحيطة بالغضب إلى خوف الأفراد من الحكم عليهم بسبب التعبير عنه. يشعر الناس بالخجل أو عدم الارتياح عندما يشعرون بالغضب، لذا يقومون بقمعه أو محاولة دفعه بعيداً.
ولكن في العلاج النفسي، فإن معالجة مشاعر الغضب والغضب الشديد والتعبير عنها أمر ضروري لعملية الشفاء. والواقع أن التعرف على هذه المشاعر ودمجها في مفهوم الذات أمر ضروري للتنمية الشخصية.
وأوضح الدكتور ألكسندر ماتشادو، أخصائي علم النفس العصبي السريري في عيادة ميدكير كمالي في الإمارات العربية المتحدة، أن "الغضب بمثابة نقطة تفتيش عاطفية مهمة في عملية الشفاء. ويمكن أن يشير الغضب إلى مشاعر العجز أو الظلم أو الخيانة أو الاحتياجات غير الملباة. ويسلط الغضب الضوء على الحدود التي تم انتهاكها ويحفز الأفراد على مواجهة القضايا التي لم يتم حلها.
"إن استكشاف الغضب يمكن أن يساعد الأفراد على السعي إلى التغيير والمطالبة بحقوقهم، وبالتالي تعزيز القوة الشخصية."
بالنسبة لامرأة تحدثت بشرط عدم الكشف عن هويتها، والتي عاشت في دبي على مدى السنوات الثلاث الماضية، فإن الاعتراف بغضبها كان ضرورياً لرحلة رفاهيتها. لقد نشأت في أسرة حيث غالباً ما يتم تجاهل المشاعر أو رفضها. ومع تقدمها في السن، بدأت تعاني من القلق والاكتئاب، وشعرت بالانفصال عن الآخرين والابتعاد عنهم. إن اللجوء إلى آليات مواجهة غير صحية للتعامل مع آلامها لم يجعل الأمور إلا أسوأ.
عندما قررت أخيراً الذهاب إلى العلاج، شعرت بالخجل بسبب الغضب الذي شعرت به أثناء استكشاف ماضيها.
"أتذكر إحدى الجلسات التي تحدثت فيها عن بعض التجارب المؤلمة، وفجأة، شعرت بالغضب الشديد"، قالت. "كان الغضب شديداً، وقد فاجأني. في تلك اللحظة، شعرت وكأنني لا أستطيع التنفس."
"كنت أرى الغضب كشيء سلبي. كنت أشعر بالخجل من الغضب، وكأنني أتراجع أو أصبح "عاطفية للغاية". كنت أعتقد أن الغضب سيجعلني عالقة في ألمي. لكن معالجتي ساعدتني في إدراك أن الغضب ليس هو المشكلة - بل ما أفعله به هو المهم."
عملت معالجتها، الدكتورة بشرى خان، وهي مدربة تحويلية في ويلث في دبي، معها لاستكشاف العاطفة كأداة للشفاء.
"قد ينشأ الغضب أثناء العلاج عندما يبدأ الأشخاص في معالجة الصدمات أو المشاعر العميقة الجذور. إنه استجابة لإدراك مقدار المعاناة التي عانيتها. وقد ينشأ أيضاً عندما تبدأ في استعادة صوتك وحقه في الشعور بأن هناك من يسمعك ويحترمك.
"قد يكون السماح لمشاعر الغضب المكبوتة بالظهور للعلن، حتى في بيئة آمنة وغير مطلقة للأحكام مثل العلاج، أمراً مرهقاً. لكنه جزء من عملية زيادة الوعي الذاتي ومواجهة الأشياء التي تم تجنبها لفترة طويلة."
وتشير الدكتورة بشرى خان إلى أن مشاعر الغضب قد تكون علامة على أن الشخص يتعمق في مشاعره حقاً. كما أنها تشير إلى أن الشخص مستعد لمواجهة الحقائق الصعبة عن نفسه وماضيه.
"بدلاً من النظر إليه باعتباره عقبة في الطريق، يجب النظر إليه باعتباره اختراقاً - إشارة إلى حدوث الشفاء، وأن الشخص يتحرك نحو ذات أعظم."
ولكن ليس كل الغضب منتجاً.
لقد ميز الدكتور ماتشادو بين الغضب الصحي ـ ذلك النوع الذي يقود إلى التغيير الإيجابي، ويحترم الذات والآخرين، ويؤدي إلى حل المشاكل بشكل بناء ـ والغضب المدمر الذي يتجلى في صورة عدوان أو يسعى إلى إلقاء اللوم والسيطرة. فالغضب الصحي يؤدي إلى التطور، في حين أن الغضب المدمر يجعلك تشعر بأنك خارج نطاق السيطرة، ويبقيك عالقاً في حلقة مفرغة من الاستياء أو الغضب، ويخلق المزيد من المشاكل.
وقال "لمعرفة الفرق، يمكن للأفراد تقييم نتائج غضبهم: هل يؤدي إلى الحل أم أنه يؤدي إلى الصراع والضيق؟".
وواصل شرحه قائلاً إن مواجهة الغضب ومعالجته بكل أشكاله يمكن أن يؤدي إلى فوائد كبيرة طويلة الأجل بما في ذلك تنظيم أفضل للعواطف، وتحسين مهارات الاتصال، والعلاقات الصحية. فالأفراد الذين يتعلمون توجيه الغضب بشكل منتج غالباً ما يختبرون وعياً ذاتياً أكبر، ومرونة، وإحساساً أقوى بالهوية. وبدلاً من الاحتفاظ بالاستياء مشتعلاً، يمكن للأفراد تحقيق شعور بالإغلاق وتعلم المهارات اللازمة لمواجهة التحديات المستقبلية بشكل أكثر فعالية.
غالباً ما يستخدم الأطباء العلاج بالقبول والالتزام (ACT)، والذي يركز على احتضان المشاعر بدلاً من تجنبها، للتعرف على المشاعر مثل الغضب ومعالجتها. هناك طرق إضافية مثل العلاج المرتكز على المشاعر والعلاج الغشتالتي حيث تضع الغضب كعاطفة تحويلية يمكن أن تساعد الأفراد على استعادة القوة ووضع الحدود ومعالجة القضايا غير المحلولة، مما يسهل في النهاية الشفاء.
"يعد الشعور بالغضب الشديد أثناء العلاج تجربة شائعة، ومن المهم أن تذكّر نفسك بأنه من الطبيعي أن تشعر بهذه الطريقة"، كما قالت الدكتورة خان. "إنها علامة على أنك بدأت في معالجة المشاعر التي كانت مخفية أو مكبوتة، ولا يعني هذا أنك "تفشل" - إنه جزء من العمل".
بعد قبول غضبها خلال عملية الشفاء، قالت مريضة الدكتورة خان إنها في حالة أفضل بكثير.
قالت "لم أكن أتصور قط أنني سأتمكن من التحدث عن غضبي دون الشعور بالذنب أو الخجل. لقد أظهر لي العلاج أن الغضب مجرد عاطفة أخرى، وعندما يتم فهمها والتعبير عنها بشكل صحي، يمكن أن تساعدني في عيش حياة أكثر اكتمالاً وأصالة".
"لقد تعلمت أن أتحكم في مشاعري وأعبر عن غضبي عندما يكون ذلك مناسباً، دون أن أسمح له بالسيطرة عليّ. لقد أصبح الغضب جزءاً من شفائي وتعلمت أن أقدر الغضب باعتباره حافزاً للنمو وليس عائقاً أمامه."