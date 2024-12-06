الغضب: عاطفة تستحق الاهتمام لتعزيز الصحة النفسية

لقد ميز الدكتور ماتشادو بين الغضب الصحي ـ ذلك النوع الذي يقود إلى التغيير الإيجابي، ويحترم الذات والآخرين، ويؤدي إلى حل المشاكل بشكل بناء ـ والغضب المدمر الذي يتجلى في صورة عدوان أو يسعى إلى إلقاء اللوم والسيطرة. فالغضب الصحي يؤدي إلى التطور، في حين أن الغضب المدمر يجعلك تشعر بأنك خارج نطاق السيطرة، ويبقيك عالقاً في حلقة مفرغة من الاستياء أو الغضب، ويخلق المزيد من المشاكل.