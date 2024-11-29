العنف القائم على النوع الاجتماعي: قصص الناجيات ورحلاتهن نحو الشفاء

في عامها الثالث والثلاثين، وبعد أن حطّت رحالها في دبي، انقلب العالم رأساً على عقب مع جائحة كوفيد. وجدت "أنيكا" نفسها فجأة معزولة، مجبرة على الانسحاب من محيطها الذي لطالما وجدت فيه متنفساً لدعم النساء الأخريات. وأضافت: "فرض عليّ العزل مواجهة قاسية مع ذاتي، مع حقيقة كنت أهرب منها دائماً، حقيقة من أكون بعيدة عن أعين الناس، وراء الأبواب المغلقة."