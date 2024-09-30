العلاج الروحي .. استراتيجية ناجعة لمواجهة الوعي المفرط

عندما لجأت زين أسامة، التي تبلغ من العمر 20 عاماً، إلى العلاج بعد انفصال صعب في عام 2023، كانت تأمل في الحصول على وضوح. حيث أدى الانفصال إلى نمط من تحليل كل شيء. قالت زين: 'بعد الانفصال، بدأت في تحليل كل شيء في حياتي. شعرت أن كل تجربة كانت درساً. إذا فتح لي شخص ما الباب، كنت أتساءل، لماذا لم يمسك به لفترة أطول؟ كان الأمر مرهقاً".