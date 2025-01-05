"الصناديق الأربعة": وسيلة للتخلص من الفوضى وتحسين الحياة

وأشار إلى أن اضطراب الاكتناز، الذي يصيب نحو 2-6 في المائة من السكان، ينبع من عدم القدرة على التخلص من الممتلكات ويمكن أن يؤدي إلى ظروف معيشية غير آمنة وضيق عاطفي كبير. وفي حين أن الاكتناز هو اضطراب في الصحة العقلية، فإن سلوك التكديس غالبًا ما يكون علامة على عوامل عاطفية أو ظرفية، مثل التوتر أو التردد.