"الصناديق الأربعة": وسيلة للتخلص من الفوضى وتحسين الحياة
ما هي أفضل طريقة لبدء العام الجديد من التخلص من الفوضى؟ يقول الخبراء إنها ليست مجرد اتجاه أو مهمة موسمية - إنها ممارسة تحويلية ذات فوائد عميقة للصحة العقلية.
في حين يربط العديد من الناس عملية الترتيب بإيجاد مساحة للممتلكات المادية، يشير الخبراء في دبي إلى أن "إزالة الفوضى تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز الوضوح العقلي وتقليل التوتر وتعزيز الصحة العاطفية".
أوضحت "ريبيكا ماكجوان"، رئيسة قسم الرفاهية المؤسسية في شركة "لوكتون"، أن الفوضى غالبًا ما تساهم في زيادة العبء العقلي، وخاصة في حياتنا الحديثة السريعة. وأضافت: "الفوضى المادية تخلق شعوراً بالضوضاء البصرية التي تتنافس على انتباهنا ويمكن أن تطغى على حواسنا"، مضيفة: "هذا يؤدي إلى إرهاق عقلي وانخفاض في التركيز".
وقد تحدث ماكجوان عن الثقل العاطفي الذي يمكن أن تحمله الفوضى: "إن البيئة غير المنظمة يمكن أن تثير أيضًا مشاعر الذنب أو الإحباط، لأنها تذكرنا باستمرار بالمهام غير المكتملة، مما يؤثر بشكل أكبر على صحتنا العاطفية". ويمكن أن يؤدي هذا التذكير المستمر إلى زيادة القلق، مما يجعل من الصعب على الأفراد الاسترخاء التام، خاصة بعد يوم عمل طويل.
وقال الدكتور رياض خضر، استشاري الطب النفسي في مستشفى إن إم سي رويال الشارقة، لصحيفة خليج تايمز : "التراكم أمر شائع وأقل حدة من الاكتناز".
وأشار إلى أن اضطراب الاكتناز، الذي يصيب نحو 2-6 في المائة من السكان، ينبع من عدم القدرة على التخلص من الممتلكات ويمكن أن يؤدي إلى ظروف معيشية غير آمنة وضيق عاطفي كبير. وفي حين أن الاكتناز هو اضطراب في الصحة العقلية، فإن سلوك التكديس غالبًا ما يكون علامة على عوامل عاطفية أو ظرفية، مثل التوتر أو التردد.
وأوضح الدكتور خضر أن "هذا الاضطراب يتميز في كثير من الأحيان بضعف البصيرة، حيث يكون الآخرون أكثر وعياً بالفوضى من الشخص الذي يعيش معها".
الارتباط العاطفي
بالنسبة للعديد من الناس، تتراكم الفوضى بسبب التعلق العاطفي بالأشياء أو الذكريات أو المبالغة في تقدير مدى فائدة شيء ما في المستقبل. قد يجد الناس صعوبة في التخلص من الأشياء القديمة خوفًا من فقدان قيمتها العاطفية أو بسبب القلق من الإسراف.
وعزا ماكجوان هذا التعلق بالراحة العاطفية، مشيرا إلى أن "الممتلكات المادية غالبا ما تكون بمثابة راحة نفسية، وملء الفراغات العاطفية أو التعامل مع القلق".
بالنسبة لأولئك الذين يتعاملون مع تحديات عاطفية أو نفسية، قد توفر الفوضى إحساسًا زائفًا بالسيطرة. قد يشعر المرء أحيانًا بالثقل العاطفي للفوضى، لكن ماكجوان أكد أن التخلص من الفوضى يوفر وسيلة لمكافحة هذا الشعور بالإرهاق.
وأوضحت أن "التخلص من الفوضى يخلق شعوراً بالنظام، وهو ما يقلل من إرهاق اتخاذ القرار من خلال التخلص من عوامل التشتيت. وعندما تعرف مكان الأشياء، فإنك بذلك توفر الوقت والطاقة العقلية".
اتخذ خطوات صغيرة
وأشار ماكجوان إلى أن حتى الخطوات الصغيرة - مثل ترتيب مساحة العمل أو تنظيف المكتب قبل بدء العمل - يمكن أن تؤدي إلى تحسينات فورية في التركيز والإنتاجية.
كما سلطت ماكجوان الضوء على أن التخلص من الفوضى لا يقتصر على إفساح المجال للأشياء المادية فحسب، بل إنه تمرين عقلي يمكن أن يفيد الوظائف الإدراكية. وتابعت: "تشير الدراسات إلى أن البيئة المرتبة تدعم الوظائف الإدراكية".
وقد أثر هذا التحول في العقلية نحو البساطة والنظام حتى على التصميم المعماري. تقول آية أبو عجيني، وهي مصممة معمارية، إن عملاءها يطلبون بشكل متزايد تصميمات بسيطة تعطي الأولوية للوضوح والانفتاح. وأضافت: "أصبح الناس أكثر وعياً بكيفية تأثير بيئتهم على مزاجهم وإنتاجيتهم. إنهم يريدون أن تكون منازلهم خفيفة وجيدة التهوية وخالية من عوامل التشتيت. ويعكس هذا التحول في التصميم حركة ثقافية أكبر نحو اليقظة والرفاهية العقلية".
إن تأثيرات التخلص من الفوضى مؤثرة بشكل خاص على الأفراد الذين يعانون من القلق أو الاكتئاب. وكما أشارت ماكجوان، فإن التخلص من الفوضى يمكن أن يكون أداة علاجية، حيث يمنح شعورًا بالإنجاز والسيطرة. وأشارت إلى أن "عملية إخلاء المساحة يمكن أن ترمز إلى التحرر العاطفي".
على الرغم من الفوائد الصحية العقلية، فإن التخلص من الفوضى قد يكون أمرًا شاقًا، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يشعرون بالإرهاق بسبب ممتلكاتهم.
وقد اقترح الدكتور خضير استراتيجيات للتغلب على هذه العقبة: "ابدأ بخطوات صغيرة. ركز على منطقة أو فئة واحدة في كل مرة".
واقترحت ماكجوان استخدام "طريقة الصناديق الأربعة"، حيث يتم تصنيف الصناديق على أنها صناديق للاحتفاظ بها، وصناديق للتبرع بها، وصناديق لإعادة التدوير، وصناديق للقمامة لتبسيط عملية اتخاذ القرار. ولا يساعد هذا النهج الأفراد على البقاء منظمين فحسب، بل يوفر أيضًا أهدافًا ملموسة تساهم في الشعور بالإنجاز.
في النهاية، فإن التخلص من الفوضى ليس مجرد فعل جسدي، بل هو ممارسة عقلية وعاطفية يمكنها أن تعزز حالة ذهنية أكثر وضوحًا وتوازنًا. وكما يقول ماكجوان، "إن المساحة الخالية من الفوضى ليست مجرد رفاهية مادية؛ بل إنها ضرورة عقلية".