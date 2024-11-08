الصدمة الجيلية: تأثير الحروب والصراعات على الأجيال
الصدمة العابرة للأجيال قد تبدو معقدة، لكنها في جوهرها تتعلق بالأعباء العاطفية والنفسية التي نرثها دون وعي منا. توضح الدكتورة سارة أ. بوجاري، طبيبة نفسية معتمدة ومتخصصة في الصدمات النفسية، ومؤسسة ومديرة تنفيذية لمراكز مونارك الصحية في دبي، كيف يمكن لهذه الأعباء الموروثة أن تظهر في حياتنا اليومية، أحياناً بطرق غير ملحوظة، ولكن في كثير من الأحيان بطرق مؤذية.
ما هي الصدمة الجيلية؟
قالت: "إن الصدمات العابرة للأجيال تختلف عن غيرها من أشكال الصدمات، فهي لا ترتبط بما نمر به نحن، بل تتعلق بما عاشه من سبقونا — آباؤنا، أجدادنا، وحتى أسلافهم."
إن التأثيرات الناتجة عن الأحداث أو التجارب المؤلمة غير المعالجة في جيل واحد من العائلة قد تنتقل عبر الأجيال. وهذه عملية اجتماعية إلى جانب كونها عملية بيولوجية تحدث من خلال ظاهرة تعرف بعلم الوراثة فوق الجينية.
وقالت: "على الرغم من أن خيوط الحمض النووي نفسها تظل ثابتة، إلا أن الصدمة تؤثر على طريقة تعبير الجينات، مما يؤدي إلى تغييرات في أمور مثل إنتاج البروتينات وحتى الميتوكوندريا في خلايانا".
أصبح مفهوم الصدمة العابرة للأجيال أكثر وضوحاً من خلال الدراسات التي أجريت على الناجين من الهولوكوست. قالت: "لقد تعرضوا لمستويات عالية جداً من القلق، وهو أمر مفهوم، لكن ما فاجأ الباحثين هو أن هذا القلق انتقل إلى أبنائهم وأحفادهم — أشخاص لم يعيشوا الحدث قط، ولكنهم حملوا عبأه العاطفي".
في الشرق الأوسط
ورغم أن هذه القضية لم تُدرس بنفس القدر الذي درُست فيه حالة الهولوكوست، فإن الدكتورة بوجاري تقارن بين العائلات في الشرق الأوسط التي عايشت الصراع والحروب والنزوح.
"لقد شكلت قصص أجدادنا عن الصعوبات والخوف والندرة الطريقة التي يربينا بها آباؤنا، وهي الآن تشكل الطريقة التي نربي بها أطفالنا."
في ممارستها المهنية، التقت الدكتورة بوجاري بعائلات انتقلت من مناطق الصراع إلى أماكن أكثر أماناً مثل دبي، لتواجه تحديات عاطفية غير متوقعة. يعمل الآباء جاهدين لتوفير الأفضل لأطفالهم، ومع ذلك، لا يزال هؤلاء الأطفال يعانون من القلق والاكتئاب.
وتقول: "يأتي إليّ الآباء في حيرة، قائلين: كيف يمكن أن يكونوا غير سعداء؟ لقد قدمت لهم كل شيء." وتضيف: "الحقيقة هي أن الصدمة لا تختفي بمجرد تحسن الظروف المادية، بل إنها تظل تلاحقنا."
يرجع هذا الانفصال جزئياً إلى أن الآباء قد يحملون الصدمة دون أن يدركوا ذلك، مما يؤثر على أساليب تربيتهم. تقول: "قد تُترجم النوايا الحسنة إلى توقعات غير واقعية. غالباً ما لا يتم إكمال الجملة: 'لقد قدمت لك كل شيء...'، ولكن توقع تتمة هذه الجملة يكون واضحاً: '... لذا يجب عليك أن تكون مثالياً'. هذا النوع من الضغط يمكن أن يكون ساحقاً."
قد يكون من الصعب أيضاً التعرف على الصدمات التي تنتقل عبر الأجيال، ويرجع ذلك جزئياً إلى معاييرنا الثقافية.
للوهلة الأولى، قد لا تبدو الأم العربية المحبة والمخلصة التي تضحي بكل شيء من أجل أطفالها مؤذية، لكن هذه الشخصية قد تتجلى في أسلوب تربية مليء بالقلق. وللتخفيف من قلقها، قد تمارس سيطرة مفرطة من أجل رعاية وحماية وضمان نجاح أطفالها، مما يضع ضغوطاً هائلة عليهم.
تم تطبيع الأب العربي "النموذجي" باعتباره رب الأسرة، ويرمز إلى القوة والسلطة والانضباط. هذا النوع من الآباء لا يستطيع التعبير عن المودة علناً، حيث يُعتبر الضعف العاطفي علامة على الضعف. قد يعاني الأطفال الذين ينشؤون تحت سلطة آباء مستبدين من سعي مفرط نحو الكمال، ويخافون من أن يُقابل أي شيء أقل من التميز بالنقد. مع هذا النوع من الأب، يصبحون مكبوتين عاطفياً، ويعتقدون أن الضعف أمر مرفوض.
وأشارت الدكتورة بوجاري إلى أن "الأسر تطبع بعض السلوكيات، معتقدة أنها مجرد سمات شخصية. وقد يتم التغاضي عن علامات الصدمة التي تنتقل عبر الأجيال باعتبارها مجرد "كيف تسير الأمور". ولكن هذه الأنماط تشير غالباً إلى صدمة لم يتم حلها".
الصدمة في عالم مليء بالصراعات
لن يتمكن الكثير منا من فهم الصدمة التي يشعر بها المرء عند مواجهة موقف يتعلق بالحياة والموت. ولكن كما تشير الدكتورة بوجاري، فإن الصدمة لا تتعلق فقط بالتجربة الشخصية. فحتى مجرد مشاهدة الصراع، حتى من مسافة بعيدة، قد يترك ندوباً دائمة.
قالت: "بينما نشاهد الإبادة الجماعية في غزة وغزو لبنان، إلى جانب صراعات أخرى تدور في أماكن مختلفة حول العالم في الوقت نفسه، فإن هذا لا يستهلك طاقتنا العاطفية فحسب، بل يسبب لنا صدمة نفسية أيضاً. وحتى لو كنا جالسين بأمان في غرف المعيشة، فإن العجز الذي نشعر به حقيقي".
وأشارت إلى ذلك باعتباره "صدمة ثانوية" أو "صدمة نيابة" وتوضح أنه يمكن أن يكون له تأثير كبير على الصحة العقلية.
قالت: "ألتقي بأشخاص يقولون لي: 'لم أكن هناك، لذا ليس من حقي أن أشعر بهذه الطريقة'. ولكنك أنت من يحق له أن يشعر بهذه الطريقة"، كما أكدت. "هؤلاء هم أحباؤك، وأصدقاؤك، ومجتمعك الثقافي — أو على المستوى الأساسي هم زملاؤك من البشر — والتأثير العاطفي الذي يحدثه ذلك هو أمر حقيقي".
إن هذا العبء العاطفي، إذا لم يُعالج، يمكن أن ينتقل إلى الأجيال القادمة، مما يؤدي إلى صدمة جيلية أيضاً. فالتجربة النفسية المتمثلة في العجز والخوف هي ما ينتقل عبر الأجيال، حتى وإن لم تكن حاضراً جسدياً أثناء الحدث المؤلم. إن استجابة دماغنا للتهديدات المتصورة تترك أثراً عميقاً.
"قد نكون آمنين جسدياً في أماكن مثل دبي، لكننا نتأثر عاطفياً. هذا القلق، إذا لم نعالجه، يترسخ فينا وقد ينتقل عن غير قصد إلى أطفالنا".
الشفاء يحتاج إلى القصد والوقت
قد يستغرق الأمر خمسين عاماً — أو ثلاثة أجيال — حتى يحدث تغييراً حقيقياً أو شفاء، وحتى تعود التغيرات البيولوجية الناجمة عن الصدمة إلى طبيعتها. وكل هذا يبدأ بالاعتراف.
قالت الدكتورة بوجاري: "يجب عليك أن تحدد ما تشعر به — الخجل، أو الشعور بالذنب، أو الحزن، أو الغضب. هذه المشاعر طبيعية. وإعطاء نفسك الإذن بالشعور بها هو الخطوة الأولى. غالباً ما يكون لدى الآباء نوايا حسنة ويفعلون ما بوسعهم، ولكن في بعض الأحيان يتسببون في الأذى. ومن الطبيعي أن تشعر بالانزعاج بسبب ذلك".
قد يكون التوفيق بين هذه المشاعر صعباً، خاصة عندما تشعر بالذنب تجاه قلقك رغم تربيتك الجيدة. تقول الدكتورة بوجاري: "المفتاح هو فهم أن الامتنان والضيق العاطفي يمكن أن يتعايشا. يمكنك أن تشعر بالامتنان لما لديك بينما تعترف أيضاً بالصراعات العاطفية التي تواجهها. يمكنك أن تشعر بالامتنان للحياة التي تعيشها، بينما تعترف بأن أسلافك اضطروا للبقاء على قيد الحياة في مواقف أسوأ حتى تتمكن من عيش هذه الحياة. الأمر ليس أحدهما أو الآخر".
إن معالجة الصدمات المتوارثة عبر الأجيال لا يقتصر على الرفاهية الفردية فحسب، بل يتعلق أيضاً بضمان عدم تحميل الأجيال القادمة أعباء عاطفية من الماضي.
"إننا بحاجة إلى تحمل المسؤولية عن شفائنا، ليس فقط من أجل أنفسنا بل ومن أجل الأجيال القادمة. وإذا لم نتدارك الأمر، فإننا نخاطر بنقل الصدمة إلى أطفالنا، حتى ولو عن غير قصد".
وفي ختام حديثها، تأملّت الدكتورة بوجاري في أهمية معالجة الصدمات التي تنتقل عبر الأجيال في عالم لا يزال يعاني من الصراعات. وقالت: "نحن بحاجة إلى تحمل المسؤولية عن شفائنا، ليس فقط من أجل أنفسنا بل ومن أجل الأجيال القادمة. وإذا لم نتعافَ، فإننا نخاطر بنقل الصدمات إلى أطفالنا.
"الشفاء ليس لنا فقط؛ بل هو للعالم الذي نتركه وراءنا."