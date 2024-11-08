الصدمة الجيلية: تأثير الحروب والصراعات على الأجيال

قالت: "إن الصدمات العابرة للأجيال تختلف عن غيرها من أشكال الصدمات، فهي لا ترتبط بما نمر به نحن، بل تتعلق بما عاشه من سبقونا — آباؤنا، أجدادنا، وحتى أسلافهم."

إن التأثيرات الناتجة عن الأحداث أو التجارب المؤلمة غير المعالجة في جيل واحد من العائلة قد تنتقل عبر الأجيال. وهذه عملية اجتماعية إلى جانب كونها عملية بيولوجية تحدث من خلال ظاهرة تعرف بعلم الوراثة فوق الجينية.

وقالت: "على الرغم من أن خيوط الحمض النووي نفسها تظل ثابتة، إلا أن الصدمة تؤثر على طريقة تعبير الجينات، مما يؤدي إلى تغييرات في أمور مثل إنتاج البروتينات وحتى الميتوكوندريا في خلايانا".

أصبح مفهوم الصدمة العابرة للأجيال أكثر وضوحاً من خلال الدراسات التي أجريت على الناجين من الهولوكوست. قالت: "لقد تعرضوا لمستويات عالية جداً من القلق، وهو أمر مفهوم، لكن ما فاجأ الباحثين هو أن هذا القلق انتقل إلى أبنائهم وأحفادهم — أشخاص لم يعيشوا الحدث قط، ولكنهم حملوا عبأه العاطفي".

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