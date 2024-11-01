الصحة النفسية للرجال: كسر حاجز الصمت ومواجهة الضغوط

بدأ جون، وهو أب لثلاثة أطفال، بالغ من العمر 42 عاماً، يعاني من ضغوط وقلق شديد بعد فقدان والده المفاجئ. كان يتولى إدارة التركة ويقدم الدعم لأمه وأخته الحزينتين، بينما كان يتعامل مع حزنه أيضاً. وعلى الرغم من التأثير العاطفي، فقد تردد في طلب المساعدة، خوفاً من أن يجعله ذلك يبدو "ضعيفاً".