الصحة النفسية للرجال: كسر حاجز الصمت ومواجهة الضغوط
"روبن ويليامز"، "كيرت كوبين"، "ستيفن "تويتش" "بوس"، "أنتوني بوردان"، "لي سون كيون". كل هؤلاء أسماء معروفة، ولكن إلى جانب موهبتهم وشهرتهم ونجاحهم، ما هو الأمر المشترك بين هؤلاء الرجال أيضاً؟
لقد انتهت حياة كل منهم بالانتحار.
كان ذلك حدثاً مفجعاً ويكاد يكون من المستحيل وصفه، ولكنه يشير أيضاً إلى أهمية التطرق إلى محادثة عاجلة وأهمية الوعي حول الصحة النفسية للرجال.
الضغط من أجل المضي قدماً
يعتقد العديد من الرجال أن التعبير عن المشاعر يقوض رجولتهم من خلال جعلهم يبدون أقل قوة، وأقل عدوانية، وأقل ثقة.
ومع ذلك، تشير بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن الرجال أكثر عرضة للوفاة بالانتحار بنحو أربع مرات من النساء، وهو ما يؤكد الحاجة إلى تغيير المنظور العام.
منذ سن مبكرة، يتم تعليم الرجال في كثير من الأحيان كبت الألم واعتبار طلب المساعدة بمثابة ضعف.
إن الرجال الذين يزورون العيادة، في البداية، دائماً ما يتخذون هذه الخطوة على مضض حتى يروا الفوائد العظيمة للدعم الذي يتلقونه.
ومع ذلك، على الرغم من الوعي المتزايد حول الصحة النفسية للرجال، فإن الوصمة المرتبطة بطلب المساعدة لا تزال قائمة إلى حد كبير.
دراسة الحالة
بدأ جون، وهو أب لثلاثة أطفال، بالغ من العمر 42 عاماً، يعاني من ضغوط وقلق شديد بعد فقدان والده المفاجئ. كان يتولى إدارة التركة ويقدم الدعم لأمه وأخته الحزينتين، بينما كان يتعامل مع حزنه أيضاً. وعلى الرغم من التأثير العاطفي، فقد تردد في طلب المساعدة، خوفاً من أن يجعله ذلك يبدو "ضعيفاً".
يقول جون: "لقد كنت أقنع نفسي بأنني سأتمكن من التعامل مع الأمر بمفردي، لقد كان الاعتراف بأنني أعاني يجعلني أشعر بأنني لم أعد الشخص القوي الذي يحتاجه الجميع ويعتمدون عليه".
وبعد مرور أشهر من الليالي الطوال ونوبات الذعر التي أدت إلى توتر زواجه وحياة أسرته، وجد جون نفسه مجبراً على طلب مساعدتي، ولكنه لم يدرك أن تكلفة تجاهل صحته النفسية أصبحت باهظة للغاية إلا عندما كان على وشك الشعور بالإنهاك بينما كان يحاول الموازنة بين المسؤوليات المرهقة في العمل والمنزل.
قصة جون ليست فريدة من نوعها.
وتعتبر تجربته نموذجاً مألوفاً وشائعاً بين الرجال الذين يتجنبون معالجة آلامهم العاطفية حتى تؤثر عليهم وعلى أسرهم بشدة.
التكاليف المدمرة المترتبة على تجاهل المساعدة
1. زيادة خطر تدهور الصحة النفسية:
إذا تُرِكَت مشكلات مثل الاكتئاب والقلق واضطراب ما بعد الصدمة دون علاج، فغالباً ما تتفاقم وتؤدي إلى العزلة وقمع المشاعر مما يضخم المشاعر السلبية ويؤدي إلى زيادة خطر الإنهاك، وفي بعض الحالات، إلى الأفكار والأفعال الانتحارية.
2. ارتفاع معدل تعاطي المخدرات:
إن الرجال الذين يتجنبون طلب المساعدة يلجؤون في كثير من الأحيان إلى مواد مثل الكحول أو المخدرات كآليات للتكيف. إن تعاطي المخدرات قد يخفي مشاكل الصحة النفسية، ولكنه في نهاية المطاف يؤدي إلى تفاقمها ويزيد من الاندفاع - وهو عامل خطر رئيسي للعنف غير المخطط له والانتحار.
3. توتر العلاقات والعزلة الاجتماعية:
إن تجنب طلب المساعدة يؤدي إلى توتر العلاقات، مما يؤدي إلى الشعور بالوحدة والعزلة ويخلق المزيد من الاكتئاب، وفي بعض الأحيان، يولد ميول للعنف.
4. الضغوط المالية وضغوط العمل:
غالباً ما تضر المشاكل النفسية بالأداء في العمل، مما يتسبب في احتمال فقدان الوظيفة، وازدياد الضغوط المالية، وبالتالي انخفاض تقييم الذات. بالنسبة للعديد من الرجال، فإن عدم القدرة على الوفاء بدور المسؤول عن رعاية الأسرة يضيف له محنه إضافية.
5. المخاطر الصحية الجسدية:
تؤثر الصحة النفسية على الصحة الجسدية، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وغيرها من المشاكل المرتبطة بالتوتر، مما يخلق حلقة مفرغة من تدهور الصحة.
خطوات عملية نحو الدعم
1. إعطاء الأولوية للصحة النفسية
ابحث عن الأمان في التعبير عن المشاعر : إن الانفتاح والتعبير عن المشاعر لصديق أو شريك أو طلب مساعدة المحترفين هو أمر مغير الحياة. إن المعالجة من خلال أنشطة مثل كتابة اليوميات أو مجموعات التوجيه أو مجموعات الأقران أو مجموعات الدعم أو المنافذ الإبداعية لإطلاق المشاعر بأمان يقلل من خطر تدهور الصحة النفسية.
ينبغي النظر إلى العلاج والاستشارة باعتبارهما رعاية وقائية، وليس كملاذ أخير.
2. آليات التكيف الصحية
أنشطة تخفيف التوتر : استبدال عادات التكيف الضارة بممارسة الرياضة أو التأمل أو ممارسة الوعي لإدارة المشاعر.
الانضمام إلى مجموعات الدعم/إنشاء مجموعات دعم : توفر هذه المجموعات دائرة مجتمع حيث يوجد توجيه ومساءلة بدون وصمة عار، مما يقلل من الاعتماد على آليات التكيف والمواد غير الصحية.
3. تعزيز الروابط الاجتماعية
بناء شبكة دعم : المشاركة في الأنشطة الجماعية، أو الرياضة، أو نوادي الهوايات لتكوين روابط ذات معنى ومحاربة العزلة.
خذ في الاعتبار استشارة العلاقات : هي مفيدة خاصة للرجال الذين يواجهون تحديات في مجال العائلة أو في الحياة زوجية، حيث أن العلاقات الصحية تعزز الصحة النفسية.
4. إدارة الضغوط في العمل والأمور المالية
تشجيع الدعم في مكان العمل : يمكن للأيام المخصصة للصحة النفسية وورش العمل الموجهة لإدارة الإجهاد والوصول إلى استشارات أن تخلق بيئة عمل داعمة.
اطلب التوجيه المالي : يمكن لخدمات التخطيط وإدارة الديون أن تقلل من الضغوط المالية، وتخفف من الضغوط المترتبة على كونك راعي ومسؤول عن الأسرة.
5. حافظ على صحتك الجسدية
الفحوصات السنوية : تعتبر الفحوصات الوقائية ضرورية لرصد العلامات المبكرة للحالات المرتبطة بالتوتر.
صحة العقل والجسد : كن حريصاً على صحتك. اعتبر ممارسة الرياضة والتغذية الجيدة وإدارة الإجهاد جزءاً لا يتجزأ من الصحة العامة. إن الصحة والعافية لا تحدث صدفة، بل تحتاج إلى التخطيط.
دور المرأة : كيف تدعمين زوجك؟
إن الحياة صعبة، ويواجه الرجال ضغوطاً فريدة من نوعها حيث أن عليهم أن يبينوا أنهم أقوياء، حتى وهم يعانون.
يمكن للمرأة أن تلعب دوراً أساسياً في دعم الرجل من خلال:
· خلق مساحة آمنة يشعر فيها بالراحة للتعبير عن نفسه
· تشجيع المحادثات الصادقة
· الاستماع دون إصدار أحكام
· تقديم التعاطف دون القفز إلى الحلول
· تذكيره بلطف أن طلب المساعدة هو خيار صحي وشجاع
· الاعتراف بجهوده في إدارة صحته
· إعلامه بأنه مقدر وذو قيمة.
في بعض الأحيان، مجرد إخباره بأنك فخورة به - حتى لو لم تكوني متأكدة من معاناته - يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً وقد ينقذ حياته.
بالتعاون، يمكنكم التغلب على تحديات الحياة، وبناء القوة والمرونة كفريق واحد.
إعادة تعريف القوة: رسالة إلى الرجال
إن القوة الحقيقية تكمن في إدراك التحديات وإيجاد الدعم للحفاظ على السيطرة على حياتك. إن طلب المساعدة هو خطوة استباقية، تماماً مثل الصيانة المنتظمة للسيارة.
ابدأ بخطوات صغيرة - تحدث مع أحد أفراد الأسرة أو مع صديق تثق به لتخفيف أعبائك. إن العثور على مرشد أو طلب المساعدة من المحترفين يمكن أن يكون بمثابة تحول في حياتك، حيث يوفر لك التوجيه والخصوصية.
ثقف نفسك بشأن الصحة النفسية والجسدية. استمع إلى مناصري الصحة النفسية والجسدية مثل مايكل فيلبس وتريفور نوح، اللذين يذكراننا بأن حتى من هم الأقوى قد يستفيدون من الدعم والانفتاح للآخرين.
تذكر أن صحتك وعافيتك تؤثر على عائلتك وأصدقائك وزملائك. تبنى فكرة العناية بالذات باعتبارها أسلوب حياة جديد. إن طلب المساعدة يمكّنك من عيش أفضل حياتك.
للحصول على الدعم www.drgeraldine.com.