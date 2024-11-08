الصحة النفسية للرجال: ضرورة ملحة في ظل التحديات المجتمعية

يقول نيك جيه ثورب، مؤلف ومستشار مقيم في الإمارات العربية المتحدة: "فيما يتعلق بالصحة النفسية، تكمن المشكلة في أنه غالباً ما لا يدرك المرء أنه بحاجة إلى المساعدة حتى تقع مشكلة ما". "بالنسبة لمعظمنا، فإن الاهتمام بالصحة النفسية بنهج استباقي هو مفهوم جديد، وخاصة بالنسبة لنا نحن الذين ولدوا قبل عام 2000. بالنسبة لي، لم تكن هناك لحظة محددة دفعتني إلى إدراك أن الأمور لم تكن على ما يرام؛ كانت سلسلة تراكمية من الأحداث. من المهم التعرف على تلك اللحظات واتخاذ قرار مدروس. لعبت الجائحة دوراً كبيراً بالطبع، ولكن ضغوط العمل اليومية كانت عاملاً مؤثراً أيضاً، بالإضافة للوفيات بالأسرة، ومرض الأصدقاء ... كان هناك ألف شيء أحدث جروحاً صغيرة في صحتي النفسية ".