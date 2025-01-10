الصحة العقلية في يناير: التعامل مع الركود بعد العطلات

وتشير إلى أن الاكتئاب قد يتجلى بشكل مختلف لدى كل شخص. فبعضهم يعاني من أعراض جسدية مثل التعب، والأرق، والإفراط في النوم، والإفراط في تناول الطعام أو نقصه، أو عدم القدرة على النهوض من السرير. وبالنسبة للآخرين الذين يعانون من الاكتئاب عالي الشدة، فإن الأفراد يديرون مسؤولياتهم اليومية ظاهرياً ويبدون بخير ولكنهم يعانون داخلياً من الحزن المستمر وانخفاض الطاقة ونقص الفرح. ورغم قدرتهم على الحفاظ على الروتين وأداء الواجبات، فإنهم غالباً ما يشعرون بالاستنزاف العاطفي والانفصال.