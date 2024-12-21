الخوف من فوات الأوان وتأثيره على صحتنا العقلية

إن ظاهرة فومو ليست جديدة على الإطلاق. فقد أشارت الأمين إلى أن الاستبعاد من مجموعة ما قد يعني تاريخيا مخاطر البقاء. وأشارت إلى أن "المخاطر في المجتمع الحديث عاطفية، لكن الإشعارات التي لا تنتهي على وسائل التواصل الاجتماعي أدت إلى تكثيف فومو إلى تجربة مستمرة على مدار الساعة". إن العوامل النفسية مثل انخفاض احترام الذات، والكمال، ومكان التحكم الخارجي تجعل الأفراد أكثر عرضة لفومو. كما تلعب العوامل البيئية - مثل التعرض المستمر لوسائل التواصل الاجتماعي والضغوط الثقافية التي تمجد الإنجاز - دورًا أيضًا.