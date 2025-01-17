التوتر والقلق: تأثيرات عملية التقديم للجامعة على الطلاب

"بالنسبة لبعض الطلاب الجيدين الذين يتقدمون بطلبات للالتحاق بأفضل الجامعات، قد تكون هذه هي المرة الأولى التي يتعرضون فيها لأي شكل من أشكال الرفض، وهو ما قد يكون مدمراً. فهم لا يدركون مدى حدة المنافسة حقاً، وباعتبارهم من المتفوقين في سياق المدرسة، فإنهم غير معتادين على الانتكاسات الشخصية"، كما تقول. إن هذا الافتقار إلى التعرض للفشل يمكن أن يؤدي إلى تفاقم العبء العاطفي لهذه العملية. عند مواجهة الرفض، ونصح كويستل الكبار بتجنب قول العبارات الرافضة، مثل "ستكون بخير"، أو "الرفض جزء من الحياة"، لأنها غير منتجة. قال كويستل: "كن فضولياً بشأن تجارب طفلك الحالية وصعوباته من خلال طرح الأسئلة عليه". "هذا يخلق مشاعر الفهم والتحقق من الأمر. لا تخف من عدم وجود حل أو استجابة مثالية - فاستماعك له باهتمام هو أفضل مكان للبدء".