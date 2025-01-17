التوتر والقلق: تأثيرات عملية التقديم للجامعة على الطلاب
عملية القبول في الجامعة تشكل حدثاً مهماً في حياة الطلاب، وهو حدث يتسم بالتوتر الشديد. فهو يتعلق بالمستقبل التعليمي والاجتماعي للمراهقين، وهو المستقبل الذي لا يستطيعون التحكم فيه بعد.
هل فعلت ما يكفي لكي يتم قبولي؟
في أي بلد سأعيش؟
ماذا سيحدث لمجموعتي؟
إن الافتقار إلى اليقين هو شيء لم يواجهه الكثير من الطلاب من قبل.
وأوضح "كالب كويستيل"، المستشار الاجتماعي والعاطفي في المدرسة البريطانية الدولية في أبوظبي، كيف يمكن أن تكون هذه العملية مرهقة عقلياً ويمكن أن تتجلى في زيادة التوتر والقلق وقلة احترام الذات.
عندما تقترب مواعيد تقديم الطلبات ونتائج الامتحانات، يمكن أن يؤدي ذلك إلى ما يسميه كويستيل "نقاط العض" - وهي الفترة التي تصل فيها التوترات إلى ذروتها حيث يقوم الطلاب بمحاولة التوفيق بين مهام متعددة في وقت محدود، مما يخلق شعوراً بالإرهاق العاطفي والعقلي الذي يتميز بمشاعر كبيرة من القلق والشك والإحباط، ويؤدي إلى الإرهاق وانخفاض الحالة المزاجية.
وأوضح أن "كل هذه التجارب والمشاعر تتفاقم بسبب الخوف من الرفض والمقارنة بالأقران والتوقعات غير الواقعية". وتشمل علامات الإرهاق لدى الطلاب الدراسة المفرطة دون إنتاجية أو على العكس من ذلك تجاهل تام لمسؤولياتهم الأكاديمية. والافتقار إلى الروتين وفقدان الاهتمام بالأنشطة النموذجية مثل التنشئة الاجتماعية أو الأنشطة اللامنهجية أو الحفاظ على عادات الأكل والنوم المستقرة هي علامات على أن الطالب قد يعاني من صعوبات، حتى لو بدا أنه بخير ظاهرياً. ويصبح التسويف مشكلة كبيرة، خاصة عندما يكون الطلاب مرهقين عاطفياً أو معرفياً، مما يعيق قدرتهم أو رغبتهم في التركيز.
وبحسب تعبير طلاب الجيل زد Z أنفسهم، يلجأ الكثير منهم إلى آليات مواجهة غير صحية مثل "التمرير الهادم" ــ أي الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي أو "التعفن في الفراش" والتسويف من خلال الانسحاب إلى أنشطة غير منتجة ــ كشكل من أشكال الهروب من التوتر.
وفي دوره، يتبنى كويستيل نهجاً قائماً على القوة - وهو النهج الذي يتضمن فكرة تشجيع "الرعاية المشتركة" أو "المسؤولية الجماعية".
"أشجع الطلاب على البحث عن أقران أو بالغين تربطهم بهم علاقة ثقة لإزالة مشاعر العزلة والتخلص من الحديث الذاتي السلبي اللاحق الذي يملأ عقول الأفراد خلال فترات التحدي. إنه تذكير بأنك لست وحدك".
يمكن أن يساعد التأمل من خلال كتابة اليوميات أيضاً في تحدي التشوهات المعرفية، وهي أنماط تفكير مبالغ فيها أو غير عقلانية شائعة خلال أوقات الضيق.
كما قال: "خلال الأوقات الصعبة، ننسى التحديات التي تغلبنا عليها ونقاط قوتنا وكيف يتم تقديرنا كأشخاص. إن تخصيص الوقت للتفكير في قدرة المرء على التغلب على الصعوبات وقيمته الذاتية المتأصلة يمكن أن يعزز من عزمه الحالي، من المثالي أن يتم ذلك مع الشباب، لأن تفكيرهم العاطفي غير المتطور يمكن أن يجعل تحقيق ذلك بمفردهم أمراً صعباً".
وتشير راشيل باتي، المستشارة الأكاديمية في المدرسة نفسها، إلى أن عملية التقديم المكثفة في حد ذاتها تؤدي إلى تفاقم هذا الغموض. فمن الصعب إيجاد الوقت لملء طلبات متعددة، وإعداد المقالات أو السيرة الذاتية، والحصول على خطابات التوصية ــ كل هذا أثناء الدراسة للامتحانات النهائية والحفاظ على الأنشطة اللامنهجية المطلوبة لتعزيز التقديم. والموازنة بين المتطلبات الصارمة والالتزامات الأكاديمية تجعل الفصول الدراسية الأخيرة في المدرسة الثانوية مرهقة للغاية."
ومن منظور أكاديمي، ترى باتي أن العديد من هذه التحديات يمكن التخفيف منها إذا بدأ الطلاب في التفكير في أهدافهم بعد المرحلة الثانوية في الصفين العاشر والحادي عشر (الصف التاسع/العاشر). ويتوفر المستشارون الأكاديميون في العديد من المدارس لمساعدة الطلاب على فهم الدورات التي ينبغي لهم أن يحضروها، والدرجات التي يحتاجون إلى الحصول عليها، وكيفية بناء مجموعة من الأنشطة اللامنهجية من أجل وضعهم على المسار الصحيح للقبول في الجامعة.
وأكدت أن "الأمر الصعب والمرهق هو محاولة القيام بكل هذه الأشياء بفعالية في غضون بضعة أشهر في عامك الأخير". إن وضع خطط عمل مشتركة لتقديم طلبات الالتحاق بالجامعة قبل وقت طويل من الموعد المحدد يزيل الضغط الناتج عن محاولة تحقيق جميع المؤهلات اللازمة لدراسة مقرر مرغوب فيه خلال العام الأخير للطالب."
وأضافت: "ينبغي للآباء مناقشة الخيارات مع أبنائهم المراهقين في وقت مبكر أيضاً، وخاصة ما يجب دراسته وأين يمكنهم التقديم، مع الحفاظ على ذهن منفتح فيما يتعلق بنقاط القوة والضعف والاهتمامات لدى أطفالهم. وحتى قبل السنة الثانية عشرة، يجب الاستفادة من المعارض الجامعية العديدة في دبي وأبو ظبي وزيارتها معاً".
علاوة على ذلك، تؤكد باتي أن حتى الطلاب الأكثر استعداداً لا يمكنهم ضمان النجاح دائماً. وعلى الرغم من كل الجهد الذي يبذله الطلاب في عملية التقديم للجامعة، أوضحت باتي أن العديد من المتفوقين، تفرض عليهم هذه العملية حقيقةً قاسيةً وهي الرفض.
"بالنسبة لبعض الطلاب الجيدين الذين يتقدمون بطلبات للالتحاق بأفضل الجامعات، قد تكون هذه هي المرة الأولى التي يتعرضون فيها لأي شكل من أشكال الرفض، وهو ما قد يكون مدمراً. فهم لا يدركون مدى حدة المنافسة حقاً، وباعتبارهم من المتفوقين في سياق المدرسة، فإنهم غير معتادين على الانتكاسات الشخصية"، كما تقول. إن هذا الافتقار إلى التعرض للفشل يمكن أن يؤدي إلى تفاقم العبء العاطفي لهذه العملية. عند مواجهة الرفض، ونصح كويستل الكبار بتجنب قول العبارات الرافضة، مثل "ستكون بخير"، أو "الرفض جزء من الحياة"، لأنها غير منتجة. قال كويستل: "كن فضولياً بشأن تجارب طفلك الحالية وصعوباته من خلال طرح الأسئلة عليه". "هذا يخلق مشاعر الفهم والتحقق من الأمر. لا تخف من عدم وجود حل أو استجابة مثالية - فاستماعك له باهتمام هو أفضل مكان للبدء".
من الناحية الفسيولوجية، عندما يتحدث الشباب عن مشاعرهم، يتم تنشيط اللوزة الدماغية داخل نظامهم الحوفي. هذا هو الجزء من الدماغ الذي يتحكم في تنظيم العواطف. عندما يعبرون عن مشاعرهم لفظياً، فإن هذا يبدأ عملية العلاج الخاصة بالدماغ. وهذا يعزز المرونة العاطفية، والتي بدورها تبني الشخصية في مواجهة الرفض في المستقبل.
إن ما يتلخص في الأمر هو أن التحضير والدعم والحفاظ على عقلية صحية هي العناصر الأساسية لمساعدة الطلاب على التنقل في عملية التقديم إلى الجامعة دون الاستسلام للضغوط.
"لقد وجدت دائماً أن العبارة التالية ذات صلة في أوقات التحدي"، كما قال كويستل. "لا تدع النجاح يسيطر على عقلك والفشل يسيطر على قلبك".