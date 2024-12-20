التعاطف مع الذات: مفتاح التغلب على الخوف من الفشل
هل جلست يوماً في اجتماع، غير متأكد إذا كانت أفكارك "جيدة بما يكفي" لمشاركتها، وانتهيت بعدم قول أي شيء على الإطلاق؟ أو هل أمضيت ساعات في تعديل تقرير كان ممتازاً بالفعل، مقتنعاً أنه ليس على ما يرام تماماً؟ ربما تم اختيارك للترقية وأنت متحمس للغاية، ولكنك تراجعت في اللحظة الأخيرة خوفاً من الفشل؟
إذا كان الأمر كذلك، فأنت لست وحدك. إن متلازمة المحتال والسعي إلى الكمال هما تحديان يعيقان الكثير منا في العمل، وينبعان من معتقدات راسخة حول قيمتنا وقدراتنا. والخبر السار هو أنه مع قليل من التعاطف مع الذات والجهد المتعمد، يمكننا تغيير هذه الأنماط.
من أين جاءت هذه المعتقدات؟
في كثير من الأحيان، تعود جذور متلازمة المحتال والكمال إلى تجارب الحياة المبكرة.
ربما نشأت في بيئة كان فيها الحب أو الموافقة مشروطاً بالإنجازات، أو الدرجات الجيدة، أو "أن تكون الأفضل". وقد زرع ذلك في نفسك فكرة أن قيمتك مرتبطة بالتحقق الخارجي.
قد يعزز النظام التعليمي التقليدي الميول نحو الكمال. فالنجوم الذهبية والدرجات تكافئ الأداء "الخالي من العيوب"، بينما يتم معاقبة الأخطاء. كما أن التعرض للتنمر أو المضايقات أو صعوبة "التأقلم" قد يساهم أيضاً في الاعتقاد بأنك "غير كفء" بطريقة ما.
قد تؤكد بعض الرسائل المجتمعية أو الثقافية، فضلاً عن التوقعات الجنسانية العامة، على الإنتاجية أو النجاح أو "التماسك" كمعايير للقيمة. ويمكن أن تؤدي هذه الضغوط إلى تفاقم مشاعر عدم الكفاءة أو الخوف من الفشل.
غالباً ما يمجد عالم العمل الجاد والكمال والكفاءة المستمرة. ويمكن أن تؤدي هذه البيئة إلى تفاقم الشعور بالحاجة المستمرة للأداء تلبية لتوقعات الشركات العامة للنجاح دون مراعاة وضعك أو قيمك الشخصية.
إن هذه التأثيرات المبكرة تخلق معتقدات مقيدة — قصص نرويها لأنفسنا عن هويتنا وما نحن قادرون عليه. وعلى الرغم من صعوبة التعامل مع هذه المعتقدات، إلا أنها تلعب دوراً وقائياً — فهي تخبرك أنك لست "جيداً بما فيه الكفاية"، حتى لا تضطر إلى مواجهة الألم الناتج عن الفشل أو الإحراج أو الصراع. ومع ذلك، فإن كل ما تفعله في النهاية هو تقليص إمكاناتك.
كيف تظهر هذه المعتقدات في العمل
لا تظل المعتقدات المحدودة مدفونة في أذهاننا؛ بل إنها تشكل أفكارنا وأفعالنا وسلوكياتنا، غالباً بطرق خفية:
1. العمل الزائد لإثبات نفسك.
2. الخوف من التحدث.
3. المماطلة.
4. التقليل من أهمية النجاح.
5. تجنب الفرص الجديدة.
نهج يركز على التعاطف للتغلب على متلازمة المحتال والكمال.
لا يحدث التغيير بين عشية وضحاها، ولكن من خلال التعامل مع نفسك بتعاطف وبنية صادقة، يمكنك البدء في إعادة كتابة القصص التي تعيقك. وإليك الطريقة:
1. حدد الناقد الداخلي لديك ولاحظه: الخطوة الأولى للتغيير هي الوعي. ابدأ بالانتباه إلى الصوت الناقد في رأسك. ماذا يقول عندما تكافح أو تحاول شيئاً جديداً؟
بدلاً من دفع هذا الصوت بعيداً، قم بتسميته بلطف. اعترف به باعتباره آلية للبقاء، وليس حقيقة مطلقة. هذا الجزء منك يحاول حمايتك، لكنه يأتي من مكان مليء بالمعتقدات القديمة.
2. إعادة صياغة الفشل باعتباره نمواً: غالباً ما يزدهر السعي إلى الكمال بسبب الخوف من الفشل. ابدأ في تغيير طريقة تفكيرك لتنظر إلى الأخطاء باعتبارها فرصاً للنمو وليس دليلاً على عدم الكفاءة.
اسأل نفسك:
ماذا يمكنني أن أتعلم من هذا؟.
"كيف سيساعدني هذا على التحسن؟"
تذكر أن الأشخاص الأكثر نجاحاً ليسوا أولئك الذين لا يفشلون أبداً، بل هم أولئك الذين يرون الفشل بمثابة حجر عثرة.
3. تواصل مع قيمك: يميل الكمال إلى التركيز على المصادقة الخارجية - آراء الآخرين في عملك، أو الثناء، أو الموافقة. واجه هذا الأمر من خلال إعادة التواصل مع قيمك الداخلية:
ما الذي يهمك حقاً؟
ماذا تريد في حياتك المهنية والشخصية؟
دع قيمك توجه أفعالك بدلاً من الخوف من ارتكاب الأخطاء.
4. مارس التعاطف مع الذات: التعاطف مع الذات لا يعني أن تتخلص من المسؤولية؛ بل يعني أن تقدم لنفسك نفس اللطف الذي تقدمه لصديق يعاني.
عندما تلاحظ وجود مشاعر الكمال أو الاحتيال تتسلل إليك، توقف واسأل نفسك:
"ما الذي أحتاج إلى سماعه الآن حتى أشعر بالدعم؟"
"كيف يمكنني أن أكون أكثر لطفاً مع نفسي في هذه اللحظة؟"
اتخذ خطوات صغيرة وشجاعة: الشجاعة لا تعني غياب الخوف، بل تعني اتخاذ الإجراءات رغم وجود الخوف. تحدَّ نفسك للخروج من منطقة الراحة بطرق صغيرة وقابلة للإدارة. حاول مثلاً:
مشاركة فكرة في اجتماع.
قول "نعم" لمشروع تشعر بالتوتر بشأنه.
عدم إعادة النظر في البريد الإلكتروني بعد مرتين من المراجعة والضغط على الإرسال بدلاً من ذلك.
كل انتصار صغير يبني الثقة ويعزز من قدرتك. تذكر أن تحتفل بهذه الانتصارات، مهما كانت صغيرة، لأن ذلك يساعد عقلك على جمع الأدلة التي تثبت أن معتقداتك المقيدة ليست صحيحة أو مفيدة.
الخلاصة
التغلب على متلازمة المحتال والكمال هو عملية مستمرة، وليس مجرد مفتاح يمكن تشغيله. هذه الأنماط متجذرة في معتقدات عميقة حول الجدارة والأمان، ويستغرق الأمر وقتاً لتغييرها. ولكن من خلال الوعي والرحمة والقصد في رحلتك، يمكنك أن تبدأ في الثقة بقيمتك والوصول إلى إمكاناتك الكاملة.
وتذكر أن الكمال غير موجود. تقبل شخصيتك الفريدة وغير الكاملة والقيمة التي أنت عليها واعلم أن أصالتك مطلوبة وتستحق التقدير.
نيكي هايدر هي معالجة نفسية ومدربة ومؤلفة كتاب "جيد بما فيه الكفاية: خريطة طريق لقبول الذات بتعاطف".