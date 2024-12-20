التعاطف مع الذات: مفتاح التغلب على الخوف من الفشل

هل جلست يوماً في اجتماع، غير متأكد إذا كانت أفكارك "جيدة بما يكفي" لمشاركتها، وانتهيت بعدم قول أي شيء على الإطلاق؟ أو هل أمضيت ساعات في تعديل تقرير كان ممتازاً بالفعل، مقتنعاً أنه ليس على ما يرام تماماً؟ ربما تم اختيارك للترقية وأنت متحمس للغاية، ولكنك تراجعت في اللحظة الأخيرة خوفاً من الفشل؟

إذا كان الأمر كذلك، فأنت لست وحدك. إن متلازمة المحتال والسعي إلى الكمال هما تحديان يعيقان الكثير منا في العمل، وينبعان من معتقدات راسخة حول قيمتنا وقدراتنا. والخبر السار هو أنه مع قليل من التعاطف مع الذات والجهد المتعمد، يمكننا تغيير هذه الأنماط.

من أين جاءت هذه المعتقدات؟