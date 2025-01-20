البكاء ليس ضعفاً: نصائح طبية للرجال في الإمارات
غالباً ما يكبر الأولاد وهم يعتقدون أن البكاء علامة ضعف. وبينما اعتبره الكثيرون "أمراً طبيعياً" لفترة طويلة، حذر الأطباء في الإمارات من المخاطر الصحية العقلية المرتبطة بمثل هذا الاعتقاد.
وقال الخبراء إن الصورة النمطية للرجل المتغطرس تحد من قدرة الرجال على التعبير عن الحزن، ويمكن أن يكون لها آثار ضارة على صحتهم العاطفية والعقلية.
وقال الدكتور وليد العمر، طبيب نفسي في مستشفى ميدكير الشارقة لصحيفة خليج تايمز: "إن المعايير مثل "الأولاد لا يبكون" وربط الرجولة بالصبر تجعل من الصعب على الرجال فهم أو مشاركة مشاعرهم الحقيقية".
"وقد يتجلى هذا القمع العاطفي في الغضب أو نفاد الصبر أو حتى مشاكل صحية جسدية مثل ارتفاع ضغط الدم. إن عدم القدرة على التعبير عن المشاعر من خلال البكاء يمنع التحرر العاطفي الصحي ويزيد من الوصمة المحيطة بالرعاية الصحية العقلية والدعم النفسي"، كما قال.
وقال خالد، وهو مقيم أردني يبلغ من العمر 35 عاماً، إنه "من المعيب أن يبكي الرجل على أمور بسيطة، حيث من المتوقع أن يكون الرجال أقوياء، على عكس النساء اللواتي غالباً ما يُنظر إليهن على أنهن حساسات".
"في رأيي، لا يبكي الرجل إلا عندما يجد نفسه بلا خيارات أخرى. وإلا فعليه أن يتحمل، فهو قادر على ذلك. كثيراً ما ندين الرجال لأنهم يبكون على أمور تافهة في مجتمعنا. لكن هناك مواقف صعبة تبرر دموع الرجل، مثل وفاة شخص قريب أو مرض شخص عزيز".
التوقعات الاجتماعية
وقال الدكتور العمر إن الرجال قد يشعرون بالخجل من التعبير عن مشاعرهم لأنهم يعتبرون البكاء أمراً غير مقبول. وهذا الصراع بين المشاعر الطبيعية وتوقعات المجتمع قد يؤدي إلى القمع العاطفي والعجز.
وأضاف أن "إخفاء المشاعر قد يعيق التواصل الفعّال والتعاطف مع الشريك، مما يؤدي إلى سوء الفهم والصراعات. كما أن عدم التوافر العاطفي قد يؤدي إلى خلق علاقات من جانب واحد، مما يؤدي إلى العزلة. وبمرور الوقت، قد يؤدي الافتقار إلى التقارب العاطفي إلى تراجع الثقة والتفاهم، مما قد يؤدي إلى انهيار العلاقة".
قال الدكتور العمر إن الأولاد والرجال يبكون، لكنهم يشعرون براحة أكبر في البكاء في السر أو أثناء الأحداث المهمة في الحياة، مثل الجنازات أو حفلات الزفاف أو الولادة. تعزز هذه المواقف التعبير العاطفي، مما يجعل الرجال يشعرون بأنهم أقل عرضة للحكم عليهم. وقال الخبير إن هذا يشير إلى أن الرجال ليسوا أقل عاطفية بطبيعتهم - إنهم يشعرون فقط بالقيود التي تفرضها المعايير المجتمعية، ويحتاجون إلى إذن محدد أو أسباب "مبررة" لإظهار ضعفهم.
كان عبد العزيز، وهو عربي يبلغ من العمر 32 عاماً، يواجه صراعاً مماثلاً. فبعد أن علم بوفاة والده ـ وهو الشخص الذي حثه على تحمل المسؤولية ـ امتنع عن البكاء، معتقداً أن ذلك من واجبه كرجل الأسرة. وكان يريد أن يظل قوياً من أجل والدته وإخوته.
وبعد ستة أشهر، أصيب عبد العزيز بانهيار عاطفي حاد، وتم نقله على وجه السرعة إلى مستشفى راشد، حيث تم تشخيص حالته بالاضطراب ثنائي القطب. وأشار تقرير الطبيب إلى أن كبت مشاعر الخسارة أدى في النهاية إلى إصابته بنوبة نفسية.
البقاء قوياً
قالت الدكتورة "راجا سانديا غاندي"، طبيبة نفسية في مستشفى زليخة في دبي: "إن الضغط للحفاظ على شخصية قوية يمكن أن يؤدي إلى صراع داخلي وقمع عاطفي، مما يجعل من الصعب على الرجال معالجة مشاعرهم".
وأضافت أن تجنب البكاء أثناء الأحداث المهمة في الحياة مثل الخسارة أو الصدمة قد يكون له تأثير ضار على الفرد. وقد يؤدي هذا إلى ارتفاع مستويات التوتر، والخدر العاطفي، والعزلة عن مشاعرهم، والغضب الداخلي، والذي قد يتجلى في الانفعال أو زيادة القلق.
وأشارت الدكتورة غاندي إلى أنه في حين يتم تشجيع النساء في كثير من الأحيان على التعبير عن مشاعرهن، فإن الرجال مُهيؤون لرؤية المشاعر من خلال عدسة متحيزة، حيث تتوافق المشاعر المقبولة مع المُثُل الذكورية - مثل الغضب - ويتم قمع المشاعر مثل الحزن أو الخوف أو الضعف.
وأضافت أن "هذا المنظور المشوه يؤثر بشكل كبير على كيفية سعي الرجال والنساء للحصول على المساعدة فيما يتعلق بسلامتهم العاطفية".
إنشاء مساحات آمنة
وقالت الدكتورة غاندي: "إن خلق بيئات داعمة أمر ضروري. وينبغي أن تتضمن المبادرات تعزيز الثقافة العاطفية منذ سن مبكرة، وتطبيع التعبير العاطفي للرجال من خلال منصات مثل وسائل التواصل الاجتماعي، وخلق مساحات آمنة لمجموعات الدعم والعلاج والاستشارة".
قالت الدكتورة غاندي: "إن العلاج والاستشارة أمران حاسمان لكسر وصمة العار المحيطة بالتعبير العاطفي. فهما يوفران مساحة خالية من الأحكام لتحديد المشاعر والتحقق منها والتعبير عنها وتنظيمها".
وقال الخبراء إن تشجيع الرجال على مشاركة مشاعرهم، بما في ذلك البكاء، يعزز صحة المجتمعات ويقوي العلاقات. كما يعزز التواصل ويحسن حل النزاعات ويساعد في الحد من العدوان والعنف.