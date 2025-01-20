البكاء ليس ضعفاً: نصائح طبية للرجال في الإمارات

قال الدكتور العمر إن الأولاد والرجال يبكون، لكنهم يشعرون براحة أكبر في البكاء في السر أو أثناء الأحداث المهمة في الحياة، مثل الجنازات أو حفلات الزفاف أو الولادة. تعزز هذه المواقف التعبير العاطفي، مما يجعل الرجال يشعرون بأنهم أقل عرضة للحكم عليهم. وقال الخبير إن هذا يشير إلى أن الرجال ليسوا أقل عاطفية بطبيعتهم - إنهم يشعرون فقط بالقيود التي تفرضها المعايير المجتمعية، ويحتاجون إلى إذن محدد أو أسباب "مبررة" لإظهار ضعفهم.