الانتماء ينقذ الأرواح في ظل النزاعات والحروب

بالنسبة للذين يعيشون وسط ثقافات مختلفة - مثل الأفراد المولودين لأسر نازحة - فإن مسألة الانتماء معقدة أكثر بالنسبة لهم. تسلط الدكتورة الكردي الضوء على معاناة هؤلاء الأشخاص في هذه "المساحات الثالثة" غالباً فيما يتعلق بهويتهم، محاصرين بين ثقافتهم وبيئتهم الحالية. تشرح قائلة: "يعاني هؤلاء الناس لإيجاد المكان الذي يناسبهم. يشعر البعض أنهم لا ينتمون إلى أي مكان، خاصة إذا واجهوا التمييز في المدرسة أو مكان العمل". يمكن أن يؤدي هذا الافتقار إلى الانتماء إلى ضرر دائم بثقة المرء بنفسه وشعوره بالهوية. "ليس من غير المألوف أن يشعر شخص ما أنه بحاجة إلى موافقة من الآخرين لإثبات انتمائه. عندما لا يجد ذلك، يكون الأمر ضاراً للغاية".