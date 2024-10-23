الاستقلال الزائد للمرأة طريق إلى الطلاق الرمادي

غالباً ما يمتثل الأمر في أن المرأة قد تجد صعوبة في الاعتماد على شريكها الذي قد يكون أو لا يكون موثوقاً به، أو تشعر بعدم القدرة على التعبير عن مشاعرها، أو مخاوفها، أو احتياجاتها دون الخوف من أن يتم إصدار الأحكام عليها، أو تجد صعوبة في طلب الدعم عندما تشعر بعدم اليقين أو عدم الأمان.