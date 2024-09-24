الإمارات:امرأة تستعيد بصرها بجراحة دقيقة لإزالة ورم ضخم

قالت ماريا: "بدأت ألاحظ الفرق في حجم عيني في الثلاثينيات من عمري، عندما أتيت إلى دبي منذ حوالي 24 عاماً، كنت أشعر بعدم الراحة في عيني كلما استيقظت في الصباح. اعتدت ارتداء النظارات في كل مرة حتى لا يلاحظ أحد أن حجم عيني يبدو مختلفاً. ومع ذلك، ساءت الأمور منذ بضعة أشهر، وبدأت أعاني تدريجياً من مشاكل في الرؤية، حتى قررت أخيراً استشارة طبيب العيون." تعكس كلمات ماريا التحديات التي واجهتها والقلق الذي ساورَها نتيجة لهذه المشكلة.