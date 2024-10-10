"إكسر الصمت" لتعزيز الوعي بالصحة النفسية

سيتم قريباً إطلاق "بودكاست" جديد يركز على الصحة النفسية في الإمارات، مما يخلق منصة فريدة للتوعية تهتم بمواجهة وصمة العار المرتبطة بالصحة النفسية وتعزيز الرفاهية في الدولة.

البودكاست، الذي يحمل عنوان "المساحة النفسية" (The mentl space)، هو نتاج تعاون بين منصة التوعية "منتل" (mentl)، التي تجمع بين المحتوى الرقمي والبحوث مع التجارب والأحداث الحية، وشركة "فياتريس" للشرق الأوسط، وهي جزء من شركة الرعاية الصحية العالمية "فياتريس".

وبمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، تعاونت المنظمتان لنشر الوعي حول القضية التي يواجهها الكثيرون في جميع أنحاء العالم اليوم.

ويتضمن التعاون، الذي يحمل عنوان "اكسر الصمت" (Tear away the silence)، سلسلة من حلقات البودكاست التي تم تصويرها مع خبراء ونشطاء بارزين.

وستركز هذه الحلقات على مجالات متنوعة تتعلق بمشكلات الصحة النفسية، فضلاً عن الأنواع المختلفة من التحديات التي يواجهها الأفراد. وهي: