وداعاً للتقاليد الذهبية: "الجيل زد" يرفض خريطة حياة آبائه

الزواج، العمل من التاسعة إلى الخامسة، مسيرة مهنية مستقرة، ثم التقاعد لسنوات المجد الذهبية.

ما هو مكان هذه الأمور، عندما تختلف الحياة كثيراً عما كانت عليه عندما سُوِّقت لنا؟ هل لا تزال المُثُل والأحلام بعيدة المنال كما كانت قبل عام أو عقد أو قرن؟ هل الأمر ببساطة أننا نعرف الآن مدى صعوبة الحياة، والدخول إلى سوق العمل، وعدم القدرة على الحصول على وظائف مبتدئة بسبب نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) التي خُدع الناس للاعتقاد بأنها حقيقية؟

إن إعادة التكيف ضرورية، لأنه لا يمكننا التصرف وكأن مائة عام من التجارة الحرة والعولمة أبدية منذ أن باع هنري فورد فكرة خط التجميع وفاز العمال بأيام عطلة نهاية الأسبوع. قد تعود الأهداف الحياتية التقليدية مثل المسيرة المهنية والزواج إلى فترة أبعد من ذلك، ولكن حتى هي أصبحت أكثر صعوبة في متناول الشباب الذين يركزون فقط على تدبير أمورهم أو البحث عن الاستقرار في حياتهم الخاصة.

لقد ساهم تدهور الروابط المجتمعية في ذلك، حيث تآكلت الروابط الاجتماعية لصالح فردانية سامة تخبرنا بأنك لست فقط شخصاً مستقلاً لا تحتاج إلى الاعتماد على أحد، بل ولا يمكن لأحد أن يعتمد عليك. إن حماية سلامك النفسي أهم بكثير من بناء أي نوع من "القرية"، سواء بالمعنى المجازي أو الحقيقي.

السرد الداخلي والمرونة كهدف

كصحفي، أحصل على الإشباع النفسي والطاقة العاطفية وبالطبع المال من عملي، لكن الاستقرار الذي أحظى به من مسيرتي ومجموعة وظائفي هو الاستقرار الذي تمكنت من خلقه لنفسي. أروي لنفسي قصة عن الكتاب والصحفيين في الماضي — المفكرين، وأدرك أنني قد لا أحظى بوظيفة واحدة براتب ومكتب وزملاء عمل مثلما كان لوالدي أو جدي في مثل سني، لكنني صحفي لأنني كذلك. أمارس القيم والأخلاقيات، وأقوم بالعمل، وأعيش ضغوط زملائي، وغالباً ما أدافع عن الحصول على درجة الدراسات العليا في المجال على الرغم من حقيقة أن الصناعة تعاني من تدني الثقة والتمويل، وتزايد مناهضة الفكر إلى أعلى مستوى على الإطلاق.

لذلك، فيما يتعلق بالزواج أو الحياة الأسرية، فإن الهدف هو نفس المرونة في السرد الداخلي. لقد أنجب الناس، وتزوجوا، ووقعوا في الحب، ووجدوا طريقة ليكونوا رومانسيين في أوقات الحرب والسلام، ومن خلال الإبادة الجماعية والكوارث على مر التاريخ البشري بأكمله. تأتي عائلة والدتي من حلب منذ أكثر من 900 عام؛ لقد كنا من سكان المدينة من ديانات مختلفة نعيش في الشارع نفسه لفترة أطول من وجود معظم بلدان العالم، لذا لا، العالم لا ينتهي الآن حتى لو أصبحت الحياة فيه أصعب. علينا فقط أن نعيش فيه.

عيش الحياة بدلاً من انتظار الأهداف

ليس من السهل الشرح في عمود واحد، ولكن لا يمكنك أن تمر بالحياة وأنت تعتقد أن التاريخ قد انتهى وأننا سنسير يداً بيد نحو فكرة "ستار تريك" للمستقبل. نحن نعيش في تلك الأوقات التي سيُكتب عنها في كتب التاريخ، لذا هل ستقلق بشأن تحقيق تلك الأهداف الحياتية والحصول على هذه الأشياء التي تعتقد أنه يجب عليك امتلاكها، أم أنك ستعيش حياتك؟

بصفتي "طفل ثقافة ثالثة"، احتجت إلى كل من العلاج المعرفي والتوجيه الروحي لأتعلم أن هذه الأهداف لن تتحقق لمجرد أنك تريدها. رغبتك فيها أمر طبيعي تماماً، ولكن التحقيق من أجل التحقيق لا يقدم لنا شيئاً عن أنفسنا أو عن العالم من حولنا. إن تفكيك سبب رغبتنا في زوج أو أطفال، أو مسيرة مهنية ومنزل، بدلاً من الركض الأعمى خلفها بأي طريقة ممكنة، يمنحنا فرصة للتركيز على عيش الحياة بدلاً من انتظار ذلك الوقت ليأتي.