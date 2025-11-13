الجيل "زد" والمال: تحديات ووعي جديد

تماما كما أننا لا ننظر إلى ما هو أبعد من المدى القصير في حياتنا المهنية عندما يتعلق الأمر بثقة الموظفين أو العمل الجاد والرغبة في الحصول على أجر جيد مقدماً، فإن إنفاقنا الشخصي هو من أسوأ ما يكون.

الجيل زد ينفق، ويدخر، ويستثمر، ولكن ليس على نطاق أوسع بكثير من الأجيال السابقة – حتى مع أن أشياء مثل الأسهم أصبحت أكثر سهولة، وانخفض حاجز الدخول مع زيادة إمكانية الوصول إلى المراهنات الرياضية وشركات بطاقات الائتمان الرقمية. لكن الفرق بالنسبة لنا هو أن العديد من هذه التطبيقات الأكثر سهولة هي كل ما يمكننا أن نأمل في الانضمام إليه.

على سبيل المثال، الاستثمار الحقيقي عالي المخاطر أو مجرد العمل في تلك الصناعة ليس سهلاً أو متاحاً للجميع بمجرد طبيعة الموقع الذي تتركز فيه المراكز المالية الكبرى في العالم. ومع ذلك، مقابل أجر نصف أسبوع فقط، يمكنك وضع القليل من المال على هذا أو ذاك – عملة رمزية أو عملة مستقرة، أو الحصول على جرعة من الدوبامين عن طريق تنزيل تطبيق قمار سيسمح لك بالفوز لفترة كافية لإيهامك بأنك ستفوز مرة أخرى.

من أين أتى هذا؟

تشير البيانات إلى نمو الأعمال الصغيرة وريادة الأعمال. كان الإعلام سبباً، حيث أظهر لنا ازدهار وانهيار السوق وكأنه لعبة يلعبها الأذكياء الماكرون، وليس شخصاً ببساطة في منتصف الهرم، الذي يقوم على أسس الإمبريالية وقمتها هي مجرد رقم على شاشة كمبيوتر ضخم لا يمكنك أن تتخيل وجود كل هذه الثروة في العالم في نفس الوقت الذي تحدث فيه المجاعة. ليست مجاعة سببها الإنسان كما في غزة، بل "لا يمكننا دفع ثمن القمح بعد فشل المحاصيل بسبب تغير المناخ والتصحر."

يريد الناس تسلق الهرم، ويجعلك تشعر بالرضا عندما ترى الرقم يرتفع، وفي داخلك، تعتقد أنك مميز وموهوب لحدوث هذا التحسن. ولكن عند استخدام هذه التطبيقات، سواء للمقامرة أو لطلب الطعام، فإنك تخسر التواصل، لأن الأمر كله يتعلق بك أنت والهاتف فقط.

في مناقشة الثقافة المالية اليوم، الأمر أكبر بكثير من مجرد بطاقات الائتمان والميزانية، لأنه هل من المعقول أن يكون لديّ، ولعائلتي، ولزميلي، وعائلاتهم، وتقريباً كل شخص حول العالم رواتب مريحة تزيد عن ستة أرقام بالدولار الأمريكي بينما نُربي أطفالنا على الإيمان بنفس الشيء؟

لا أقصد أن أستشهد بمسلسل "ستار تريك"، لكن النفط سينفد. هناك قيمة في ريادة الأعمال وتوليد الأفكار، لكن وتيرة الأمور لن تكون قادرة على الاستمرار، وفي النهاية، سيصل الأمر إلى تحسين الظروف المادية لأدنى درجات المجتمع بدلاً من إثراء القمة. الثقافة المالية بالنسبة للجيل زد تعني فهم مكانك في هذا النظام وعدم ارتكاب الأخطاء التي تجعل حياتك أكثر صعوبة.

الدرس الأسمى من هذا العمود هو أن حياتك المهنية ليست هي حياتك، إنها مجرد عمل. الحياة هي الحب، والجنازات، وأعياد الميلاد، وإحضار الحساء لأصدقائك عندما يمرضون رغم أننا في موسم الأنفلونزا. الحياة ليست المال، ولا الأرقام على الشاشة، ولا التصنيفات الائتمانية، وحتى لو اضطررنا للعيش والازدهار داخل هذا النظام، والعمل على تحسينه من الداخل أو بناء شيء أفضل، فإنه ليس كل شيء.