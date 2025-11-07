"بول لينش": يفضح طبقات الخوف ويُعيد تعريف الأدب الإنساني

قبل ظهوره في معرض الشارقة الدولي للكتاب، يتحدث الكاتب الإيرلندي بول لينش عن روايته الفائزة بجائزة بوكر لعام 2023 بعنوان "نشيد النبي" (Prophet Song)، التي لا تزال موضوعاتها تُحدث صدى واسعاً حتى اليوم.

ما التجربة الحقيقية للاستبداد؟ يمكن للقارئ أن يلمح وجهاً منها في رواية الكاتب الإيرلندي بول لينش "نشيد النبي"، الفائزة بجائزة بوكر للعام 2023، حيث تتجسّد مشاعر الخوف والعجز والكآبة الطاغية، في عالم يتحوّل فيه الخوف إلى نمط حياة يومي، حتى يصبح جزءاً من الذات. وقبيل مشاركته في معرض الشارقة الدولي للكتاب، تحدّث لينش لمجلة "سيتي تايمز" عن تجربته في مرافقة شخصيات عمله وموضوعاته التي بقيت ترافقه طويلاً بعد أن خُلدت على صفحات الكتاب. وفي ما يلي مقتطفات من الحوار المحرر معه:

روايتك "نشيد النبي" تدور حول كيفية تسلل السلطوية إلى تفاصيل الحياة اليومية. ما الذي ألهمك لكتابتها في المقام الأول؟

عندما بدأت كتابة هذا الكتاب، كنت أفكر في فوضى عالمنا الحديث. كيف أن الديمقراطيات الليبرالية الغربية لم تعد مستقرة كما كنا نظن ذات يوم. وكيف أن عدداً من البلدان الأوروبية شهدت انتقالاً واضحاً نحو اليمين السياسي. كما فكّرت في رد فعلنا تجاه محنة اللاجئين السوريين الذين تدفقوا إلى أوروبا، وفي الأزمات الإنسانية التي تتكرر في أنحاء مختلفة من العالم، والتي ستتفاقم أكثر مع تغيّر المناخ. أردت أن أعرف إلى أين يمكن أن يقودنا كل ذلك. "نشيد النبي" هو كتاب يسعى أيضاً إلى التعبير عن رعبنا المعاصر بطريقة مشابهة لما فعله بيكيت أو كافكا في زمنهما.