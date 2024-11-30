83% من المشاركين في تحدي دبي للياقة البدنية تحسن نومهم وصحتهم

ويسلط نجاح هذا العام الضوء على النمو المستمر لتحدي دبي للياقة البدنية وتأثيره الإيجابي على المجتمع. وقال سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي: "مع 2,735,158 مشاركًا هذا العام وحده وأكثر من 13 مليون مشارك حتى الآن، أظهرنا قوة تحدي دبي للياقة البدنية في جعل نمط الحياة الصحي في متناول الجميع وإشعال رحلة لياقة بدنية جماعية تتجاوز 30 يومًا. أود أن أهنئ جميع المشاركين على تحقيق أهدافهم، وأعرب عن امتناني لجميع أولئك الذين ساهموا في النجاح الملحوظ لتحدي دبي للياقة البدنية 2024".