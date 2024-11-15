67% من سكان الإمارات بين 36 و60 عاماً مصابون بالسكري

وتجاوزت حملة الفحص الشاملة، التي كانت تهدف في البداية إلى فحص 5000 شخص على مدار 100 يوم في أكتوبر 2023، كل التوقعات بفحص 12877 فرداً. وأدى نجاح هذه المبادرة إلى تحقيق هدف أكبر يتمثل في فحص 100 ألف مقيم في غضون عام واحد. كما تم تجاوز هذا الهدف، حيث تم فحص أكثر من 150 ألف شخص هذا العام.