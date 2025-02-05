يمنية تستعيد بصرها بعد 30 عاماً في أبوظبي
على مدى الثلاثين عاماً الماضية، عاشت هناء مهدي صالح علي في عالم بلا رؤية واضحة. لقد فقدت كل أمل في الرؤية مرة أخرى - حتى سافرت إلى الإمارات العربية المتحدة لإجراء فحص لعينيها في مستشفى العيون في أبوظبي.
وتقول هناء، التي ولدت في اليمن وفقدت بصرها عندما كانت في العاشرة من عمرها فقط: "لم أكن لأتخيل حياة أستطيع فيها الرؤية مرة أخرى".
على الرغم من محاولات والدها للحصول على المساعدة من أخصائيي العيون في مختلف أنحاء العالم، تم تشخيص حالتها مراراً بفقدان البصر بسبب العمى الليلي والإعتام الشديد للعدسة. كل ما كانت قادرة على رؤيته هو أضواء ضبابية، بينما كانت تجد صعوبة في أداء المهام اليومية التي يعتبرها الكثيرون أمراً بديهياً.
قيل لهناء مراراً وتكراراً أنها لن ترى أحداً مرة أخرى، ولكن تبين أن هناك أملاً.
شعاع من الأمل
في عام 2024، اكتشفت شقيقتها التي تعيش في الإمارات العربية المتحدة التكنولوجيا المتقدمة المستخدمة في مستشفى "مورفيلدز للعيون" في أبوظبي لإجراء علاجات مبتكرة. وقد حثت هناء على التفكير في إمكانية استعادة بصرها هناك.
عند وصولها إلى أبوظبي، استشارت هناء الدكتور سيد محمد أسد علي، استشاري طب العيون في مستشفى مورفيلدز للعيون.
بعد إجراء فحص شامل، تم تشخيص حالة هناء بضمور تلفيفي، وهي حالة وراثية نادرة، إلى جانب إعتام عدسة العين المتقدم ووذمة بقعية كيسية. كانت حالة معقدة، لكنها كانت بمثابة شعاع أمل بالنسبة لهناء.
قالت: "فقدان البصر في سن مبكرة يعني أنني حرمت من الاستمتاع بالأشياء البسيطة في الحياة مثل اللعب في الخارج، والقراءة، وحتى تناول الطعام بشكل طبيعي. لكن بعد أن سمعت عن المستشفى، بدأت أعتقد أنه ربما هناك طريقة لاستعادة بصري".
الضمور التلفيفي، وهو اضطراب وراثي نادر أصابت به هناء، يتسبب في تراكم مادة تسمى "الأورنيثين" في الجسم. يتم تشخيص هذا الاضطراب من خلال التاريخ الطبي للمريض، وفحص العين، والاختبارات الجينية، وصور الشبكية. تطلبت عملية إزالة إعتام عدسة العين لدى هناء باستخدام الموجات فوق الصوتية تخطيطاً دقيقاً، وتنفيذاً عالي الدقة، بالإضافة إلى التواصل الواضح حول المخاطر المرتبطة بالإجراء.
الجراحة المعقدة
في نوفمبر 2024، أجرى الدكتور أسد علي جراحتين ناجحتين في عيني هناء، مما مكنها من استعادة بصرها بعد 30 عاماً من العمى. وأضاف المتخصص قائلاً: "في مستشفانا، نستفيد من إرث وخبرة شركائنا في لندن لتقديم علاجات وخدمات طبية متقدمة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة".
قال الدكتور أسد علي: "تم تشخيص حالة هناء في البداية بالتهاب الشبكية الصباغي وإعتام عدسة العين الخلقي، ولكننا حددنا لاحقاً المشكلة الصحيحة على أنها ضمور الدوران مع إعتام عدسة العين المتقدم ووذمة بقعية كيسية. يمكن أن تؤدي كلتا الحالتين إلى فقدان الرؤية المحيطية أو حدوث تغييرات في شبكية العين".
بداية جديدة
لا تستطيع هناء أن تشكر أطباء أبو ظبي بما فيه الكفاية على "أكبر نعمة" حصلت عليها: أن تتمكن من رؤية وجوه عائلتها مرة أخرى.
قالت هناء: "لقد مرت 30 عاماً منذ أن رأيت بوضوح آخر مرة. ورغم مرور وقت طويل، ما زلت أتذكر كل شيء بوضوح، وجوه عائلتي، والسماء، والأشجار، والبحر".
وأضافت أنه منذ أن استعادت بصرها، بدأت تقدر كل شيء صغير في الحياة. "إن فرحة إعادة الاتصال بالعالم بصرياً لا يمكن وصفها".
وأضافت هناء: "لقد قدم جميع الأطباء والموظفين في المستشفى، ومن بينهم الدكتور إسماعيل محمد أربابي، دعماً لا يصدق. وأشكرهم كل يوم في دعائي على جهودهم".
أعرب الدكتور أسعد علي عن فخره بنجاح الجراحة، وقال: "تسلط هذه الحالة الضوء على الإمكانات التحويلية للرعاية المتقدمة في طب العيون. نحن سعداء بالتقدم الذي أحرزته هناء، وهي تواصل الآن رعايتها اللاحقة في بلدها الأصلي، حيث نبقى على تواصل معها لضمان سلامتها على المدى الطويل".