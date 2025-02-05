يمنية تستعيد بصرها بعد 30 عاماً في أبوظبي

على الرغم من محاولات والدها للحصول على المساعدة من أخصائيي العيون في مختلف أنحاء العالم، تم تشخيص حالتها مراراً بفقدان البصر بسبب العمى الليلي والإعتام الشديد للعدسة. كل ما كانت قادرة على رؤيته هو أضواء ضبابية، بينما كانت تجد صعوبة في أداء المهام اليومية التي يعتبرها الكثيرون أمراً بديهياً.

قيل لهناء مراراً وتكراراً أنها لن ترى أحداً مرة أخرى، ولكن تبين أن هناك أملاً.