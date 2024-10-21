ياسمينة شاميمي: من سرطان الكلى إلى دعم النساء

بدأت رحلة ياسمينة منذ طفولتها، عندما رأت والدها يعاني من إصابته بأورام متكررة في الدماغ. ومنذ سن العاشرة، شهدت تدهور صحة والدها بعد خضوعه لعدة عمليات جراحية، لكن لم يكن تدهوره الجسدي هو الذي ترك أثراً عليها؛ بل ثباته العاطفي والنفسي الذي بدى على والدها، هو ما ألهمها لبدء رحلاتها.