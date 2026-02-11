من دبي إلى العالم.. 20 ابتكاراً من "جي إي هيلث كير" لتمكين أطباء المستقبل

تأكيداً على دورها الريادي في صياغة حقبة جديدة من الطب القائم على البيانات، كشفت شركة "جي إي هيلث كير" (GE HealthCare)، المدرجة في بورصة ناسداك بالرمز (GEHC)، عن حزمة ابتكارية متكاملة من حلول الرعاية الدقيقة، وذلك خلال مشاركتها الواسعة في معرض الصحة العالمي 2026، الذي يستضيفه مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي حتى 12 فبراير الجاري.

إعادة تشكيل القطاع في أوراسيا وأفريقيا

تستعرض الشركة، التي تمتلك إرثاً يتجاوز القرن في ابتكار التكنولوجيا الطبية، مجموعة شاملة من التقنيات القائمة على الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. وتستهدف هذه الابتكارات تسريع وتيرة التحول الرقمي في أسواق النمو الاستراتيجية بمنطقتي أوراسيا وأفريقيا، عبر تمكين الأطباء من تحويل التدفقات الضخمة من البيانات إلى رؤى تشخيصية قابلة للتطبيق، مما يضمن خططاً علاجية أسرع وتعزيزاً ملموساً للكفاءة التشغيلية للمستشفيات.

حلول ذكية لتبسيط سير العمل

وسط مشاركة دولية قياسية تضم 4300 عارض، تبرز "جي إي هيلث كير" بأكثر من 20 ابتكاراً تقنياً صُممت خصيصاً لتخفيف الأعباء الذهنية عن الكوادر الطبية وأتمتة المهام الروتينية. وتشمل هذه التقنيات أنظمة تصوير متطورة وأدوات إعداد تقارير منظمة تساهم في توحيد البيانات وتبسيط مسارات العمل المعقدة، مما يتيح للأطباء التركيز بشكل أكبر على رعاية المرضى.