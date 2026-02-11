من دبي إلى العالم.. 20 ابتكاراً من "جي إي هيلث كير" لتمكين أطباء المستقبل

تأكيداً على دورها الريادي في صياغة حقبة جديدة من الطب القائم على البيانات، كشفت شركة "جي إي هيلث كير" (GE HealthCare)، المدرجة في بورصة ناسداك بالرمز (GEHC)، عن حزمة ابتكارية متكاملة من حلول الرعاية الدقيقة، وذلك خلال مشاركتها الواسعة في معرض الصحة العالمي 2026، الذي يستضيفه مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي حتى 12 فبراير الجاري.
تستعرض الشركة، التي تمتلك إرثاً يتجاوز القرن في ابتكار التكنولوجيا الطبية، مجموعة شاملة من التقنيات القائمة على الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. وتستهدف هذه الابتكارات تسريع وتيرة التحول الرقمي في أسواق النمو الاستراتيجية بمنطقتي أوراسيا وأفريقيا، عبر تمكين الأطباء من تحويل التدفقات الضخمة من البيانات إلى رؤى تشخيصية قابلة للتطبيق، مما يضمن خططاً علاجية أسرع وتعزيزاً ملموساً للكفاءة التشغيلية للمستشفيات.
وسط مشاركة دولية قياسية تضم 4300 عارض، تبرز "جي إي هيلث كير" بأكثر من 20 ابتكاراً تقنياً صُممت خصيصاً لتخفيف الأعباء الذهنية عن الكوادر الطبية وأتمتة المهام الروتينية. وتشمل هذه التقنيات أنظمة تصوير متطورة وأدوات إعداد تقارير منظمة تساهم في توحيد البيانات وتبسيط مسارات العمل المعقدة، مما يتيح للأطباء التركيز بشكل أكبر على رعاية المرضى.
وفي تصريح يعكس أهمية المنطقة، قال كوستاس ديليجيانيس، رئيس أسواق النمو الأوروبية الآسيوية والأفريقية في "جي إي هيلث كير":
"مع النمو السكاني المتسارع في أوراسيا وأفريقيا، تبرز العدالة الصحية والوصول إلى رعاية عالية الجودة كأولويات قصوى. نحن في 'جي إي هيلث كير' ملتزمون بتوفير أحدث حلول المراقبة والتصوير المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات الصحية الفريدة للمنطقة. مشاركتنا في معرض الصحة العالمي تؤكد فخرنا بتقديم حلول ترتقي بحياة المرضى وتدعم الرؤى الصحية الطموحة للقادة في المنطقة".
شهد جناح الشركة استعراضاً لنخبة من أجهزة الجيل القادم، ومن أبرزها:
Photonova Spectra: نظام التصوير المقطعي المحوسب الطيفي الذي يتيح توصيف الأنسجة بأدقة عالية، مما يوفر بيانات كمية حاسمة لاتخاذ قرارات طبية دقيقة.
SIGNA Sprint: جهاز الرنين المغناطيسي (1.5 تسلا) الذي يعتمد على تقنيات التعلم العميق المدمجة لتقديم تشخيصات فائقة الدقة وتجربة مريحة للمريض.
MAMMO – Pristina Via: حل مبتكر لأتمتة التصوير الشعاعي للثدي، يضمن صوراً أكثر وضوحاً مع تقليل الضجيج البصري لإظهار أدق التفاصيل.
Carevance™ & Carestation™ 850: منظومة متكاملة لمراقبة الحالات الحرجة والتخدير المتطور، تهدف لتحسين تجربة المستخدم في بيئات الرعاية المكثفة.
Vivid Pioneer & Vscan Air: حلول فوق صوتية متطورة؛ الأول يوفر تصويراً قلبياً دقيقاً بمحرك cSound™️ Pioneer، والثاني جهاز محمول مدعوم بالذكاء الاصطناعي للتقييم السريع عند نقطة الرعاية.
لا تقتصر مشاركة "جي إي هيلث كير" على استعراض الأجهزة فحسب، بل تمتد لبناء شراكات استراتيجية مع كبار الفاعلين في القطاع الصحي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف بناء مستقبل صحي مستدام ومعالجة التحديات الإقليمية بشكل جذري.
وتدعو الشركة المتخصصين والمهتمين لزيارة جناحها رقم N23 A.10 في مركز دبي للمعارض لاستكشاف هذه التقنيات التي تعيد رسم ملامح الطب الحديث.