من المنزل إلى إمبراطورية اللياقة: رحلة"كورتني بلاك"
"في محاولة للحفاظ على لياقتها البدنية خلال فترة الحظر في مارس 2020، بدأت مؤثرة اللياقة البدنية "كورتني بلاك "بممارسة التمارين في المنزل. اليوم، تُعرف على نطاق واسع بلقب "ملكة التمارين الرياضية في المنزل"، وقد أصبحت قوة دافعة في عالم اللياقة البدنية، حيث ألهمت مئات الآلاف من المتابعين من خلال نهجها الديناميكي في الصحة واللياقة. مع 826 ألف متابع على إنستغرام و130.4 ألف على تيك توك، تمكنت من بناء مجتمع قوي يتفاعل مع رسالتها حول حب الذات، وإيجابية الجسم، والتغذية المتوازنة."
"في دردشة مع خليج تايمز، تتحدث كورتني بصراحة عن رحلتها من مدربة على وسائل التواصل الاجتماعي إلى سيدة أعمال مليونيرة. تروي كيف تغلبت على صراعاتها مع اضطرابات الأكل، وتشرح سبب اعتقادها بأن اللياقة البدنية يجب أن تكون متاحة للجميع. كما تشارك فلسفتها في خلق النسخة الأكثر صحة وسعادة من الذات، ونهجها في بناء علاقة إيجابية مع الطعام. بالإضافة إلى ذلك، تُوضح ما يمكن للحاضرين توقعه من جلسة التمرين عالية الطاقة في معرض دبي للرياضة."
ستشارك كورتني في فعاليات معرض دبي للرياضة، الذي سيقام في الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر في إكسبو سيتي. كما سيشكل معرض دبي للرياضة بداية لتحدي دبي للياقة البدنية. وفيما يلي مقتطفات من المقابلة:
لقد تم إطلاق لقب "ملكة التمارين الرياضية المنزلية" عليكِ. هل يمكنكِ مشاركة ما ألهمك للتركيز على التمارين الرياضية المنزلية، وكيف قمت ببناء مجتمع قوي ؟
"بدأت ممارسة التمارين الرياضية في المنزل خلال فترة الحظر في مارس 2020 عندما كنت في المملكة المتحدة. كان الجميع عالقين في منازلهم، ولم يكن لدينا سوى القليل من المعدات، إن وُجدت، مما جعل هذه الفترة مزعجة ومقلقة حقاً. لطالما كنتُ مهتمةً بالصحة واللياقة البدنية، وقد استثمرت كل مدخراتي في إطلاق تطبيق لياقة بدنية يعتمد بالكامل على صالة الألعاب الرياضية، وذلك قبل أسابيع قليلة من بدء الحظر."
"لم أمارس التمارين الرياضية في المنزل من قبل، لذا كنت بحاجة إلى وسيلة لتحفيز نفسي للحفاظ على لياقتي البدنية والاستمرار في الحركة. بدأت بتقديم جلسات تمارين رياضية مباشرة على إنستغرام يومياً، والباقي أصبح جزءاً من تاريخي. كنا نجتمع يومياً، نتعرق ونضحك معاً. وارتفع عدد المشاهدين بشكل كبير عندما وصل في أحد الأيام إلى 30,000 مشاهد مباشر. كنا جميعاً في مهمة واحدة، وهي الحفاظ على لياقتنا وصحتنا والعناية بصحتنا العقلية خلال هذه الأوقات الصعبة. استمريت في ذلك مجاناً تماماً لمدة ستة أشهر تقريباً، حتى تمكنا من تحويل تطبيقي للتركيز على التمارين الرياضية في المنزل. التطبيق مناسب للجميع، بغض النظر عن العمر أو القدرات. سواء كنت مشغولاً أو لا تجد الوقت الكافي أو بدأت للتو، يساعد تطبيقي في دعم اللياقة البدنية وتحسين نمط حياتك، بدلاً من استهلاكها. نحن نسعى لجعل اللياقة البدنية متاحة للجميع، وهذا ما يميز مجتمعنا، حيث يستحق الجميع فرصة الشعور بالصحة والسعادة."
ما هي فلسفتك في بناء النسخة الأكثر صحة وسعادة من نفسك من خلال اللياقة البدنية؟
"الالتزام بالتمارين الرياضية والاهتمام بنفسك يومياً هو أمر ضروري. فاللياقة البدنية لا تقتصر فقط على الفوائد الجسدية الرائعة، بل لها تأثير كبير على صحتنا العقلية. إنها تخفف التوتر، وتتيح لنا تخصيص وقت لأنفسنا، وتجعلنا نشعر بالرضا من الداخل إلى الخارج. لست بحاجة إلى اشتراك في صالة رياضية فاخرة أو معدات باهظة الثمن لتشعر بالصحة والنشاط. كل ما تحتاجه هو حصيرة التمرين، ومساحة صغيرة، ومجتمعنا الرائع الذي يلهم ويدعم بعضنا البعض كل يوم."
لقد ألهمت رحلتكِ العديد من الأشخاص للتغلب على اضطرابات الأكل. كيف وجدت التوازن في علاقتك بالطعام، وما هي النصيحة التي تقدمينها لمن يعانون من هذه الاضطرابات؟
"الكلمة الأساسية هنا هي التوازن. لقد عانيت كثيراً في الماضي، حيث كنت أعتقد أن الحفاظ على صحة جيدة يتطلب تناول الأطعمة الأكثر صحة والأقل سعرات حرارية دائماً. لكن هذا غير صحيح. فالتوازن هو المفتاح لاتباع نظام غذائي مستدام. يجب أن تسمح لنفسك بالاختلاط الاجتماعي، وتناول الطعام في الخارج، وأخذ أيام راحة عندما يحتاج جسمك إلى ذلك."
ما هي بعض المبادئ الأساسية التي تتبعينها لتعزيز التغذية المتوازنة دون الوقوع في عادات مقيدة؟
"التقييد هو أكبر عائق أمام اتباع نظام غذائي وعيش حياة صحية. فالتقييد يدفع عقلك وجسدك إلى الرغبة في تلك الأشياء بشكل أكبر. أنا أتبنى نظاماً غذائياً متوازناً وأسمح لنفسي دائماً بالاستمتاع بالأشياء التي أحبها باعتدال. إذا كنت أخفض السعرات الحرارية، فأحرص على تضمين كل ما أحب في حساباتي. أتجنب فكرة "أيام الغش" أو "وجبات الغش"، وأركز بدلاً من ذلك على التوازن وتزويد جسمي بالأطعمة المغذية والصحية طوال الأسبوع، بما في ذلك عطلة نهاية الأسبوع."
كيف ساعد احتضان حب الذات وصورة الجسم الإيجابية على تغيير نهجك تجاه الصحة واللياقة البدنية؟
لم أعد أرى ممارسة الرياضة أو اللياقة البدنية كعقاب على ما أتناوله من طعام. فأنا أحتفل بجسدي وبالأشياء الرائعة التي يمكنه القيام بها. وأحب أن أدفع نفسي إلى بذل المزيد من الجهد في التدريبات وأستمتع بجلساتي كثيراً. وأحرص على أن تكون الأمور ديناميكية وممتعة بهدف الشعور باللياقة والقوة والروعة!
ما هي الممارسات أو التحولات في التفكير التي توصي بها للأشخاص الذين يعملون على تحسين صورة أجسامهم وثقتهم بأنفسهم؟
الثقة بالنفس وحب الذات ينطلقان من الطريقة التي نتعامل بها مع أنفسنا يومياً. إذا كنت تنتقد نفسك باستمرار أمام المرآة أو تملأ ذهنك بأفكار سلبية، فلن تتمكن أبداً من الشعور بالرضا الداخلي. حب الذات ليس أمراً عفوياً، بل يتطلب ممارسة وجهداً يومياً. تحدث مع نفسك بلغة إيجابية، واعتبر الطعام الذي تتناوله وسيلة لدعم أهدافك بدلاً من التركيز على الرقم الذي يظهر على الميزان.
أحط نفسك بأشخاص يشجعونك ويرفعون من معنوياتك، حتى في عالم وسائل التواصل الاجتماعي. إذا لم يكن حساب أو شخص معين يخدم رفاهيتك، فمن حقك تماماً إلغاء متابعته أو إزالته من دائرتك. المقارنة هي حقاً سارقة الفرح، ووسائل التواصل الاجتماعي ليست سوى لحظات مختارة من حياة الآخرين. لذا، توقف عن الانغماس في السلبية وتذكر دائماً أن شخصيتك الفريدة هي قوتك الخارقة.
لقد انتقلت من كونكِ مدربة شخصية إلى أن مليونيرة بفضل تطبيق لياقة بدنية ناجح. ما هي اللحظات المحورية في رحلتك التي أدت إلى إنشاء تطبيق كورتني بلاك؟
كانت نقطة التحول الكبرى في حياتي عندما بدأت في إظهار ذاتي الحقيقية والأصيلة إلى جانب ممارسة التدريب. حينها، بدأ الناس يهتمون برحلتي ويصدقون ما أقدمه لهم. الأصالة جذبت اهتمامهم، وعندما بدأت في التعبير عن حقيقتي وإثباتها، بدأت الأمور تتغير وتأخذ مسارها الصحيح.
باعتباركِ رائدة أعمال في مجال اللياقة البدنية، ما هي أكبر التحديات التي واجهتها في توسيع نطاق علامتك التجارية، وكيف تغلبت عليها؟
الأمور لا تسير كما خططت لها. لقد أهدرت أموالاً على الإعلانات والمشاريع الجديدة وأهدرت الكثير من الوقت والمال. لسوء الحظ، لا يمكن أن تسير كل الأمور كما خططت لها، ولكن عليك تجربة هذه الأشياء لمعرفة ذلك.
ما الذي يمكن للمشاركين أن يتوقعوه من جلسة التمرين الخاصة بكِ في معرض دبي للرياضة، وكيف تخططين للتواصل مع جمهورك؟
تماريني الرياضية ممتعة للغاية، ومليئة بالطاقة والكثافة. أحب أن أدفع الناس إلى الخروج من مناطق الراحة الخاصة بهم، حتى يشعروا وكأنهم "يا إلهي، لقد فعلت ذلك للتو!" سيكون هناك الكثير من التمارين عالية الكثافة، وتمارين الجسم الكاملة، وقليل من تمارين البيلاتس في النهاية، سيحبونها بالتأكيد!
ما هو أكثر ما يثير حماسكِ بشأن المشاركة في معرض دبي للأنشطة الرياضية، وما هي الرسالة التي تأملين أن تتركيها للحاضرين؟
المجتمع هو جوهر ما أقوم به. أحب مقابلة المحاربين القدماء والجدد من جميع أنحاء العالم حتى نتمكن من الانضمام معاً والقيام بما نحبه جميعاً. إن مشاركة رحلاتنا الشخصية والالتقاء والتواصل مع أشخاص متشابهين في التفكير ودعم بعضنا البعض هو كل ما يهم. أريد أن يشعر الجميع بأنهم رائعون ويمكنهم القيام بأشياء صعبة. آمل أن يؤمنوا بأنفسهم أكثر قليلاً عندما يغادرون جلستي.