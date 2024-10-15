من المنزل إلى إمبراطورية اللياقة: رحلة"كورتني بلاك"

"في دردشة مع خليج تايمز، تتحدث كورتني بصراحة عن رحلتها من مدربة على وسائل التواصل الاجتماعي إلى سيدة أعمال مليونيرة. تروي كيف تغلبت على صراعاتها مع اضطرابات الأكل، وتشرح سبب اعتقادها بأن اللياقة البدنية يجب أن تكون متاحة للجميع. كما تشارك فلسفتها في خلق النسخة الأكثر صحة وسعادة من الذات، ونهجها في بناء علاقة إيجابية مع الطعام. بالإضافة إلى ذلك، تُوضح ما يمكن للحاضرين توقعه من جلسة التمرين عالية الطاقة في معرض دبي للرياضة."

ستشارك كورتني في فعاليات معرض دبي للرياضة، الذي سيقام في الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر في إكسبو سيتي. كما سيشكل معرض دبي للرياضة بداية لتحدي دبي للياقة البدنية. وفيما يلي مقتطفات من المقابلة: